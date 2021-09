Jennifer Lopez en Venecia demuestra que está en su mejor momento

Jennifer Lopez ha sido la protagonista definitiva de este año. No sólo ha dado mucho de qué hablar por su reencuentro con Ben Affleck sino porque se ha mantenido en la cima con su talento y belleza. Por si fuera poco, sus negocios fuera del escenario van viento en popa, convirtiéndola en una de las mujeres más poderosas del momento.

Los últimos días han estado llenos de acción con el Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los más prestigiosos del mundo, en el que las estrellas de cine aspiran al galardón del León de Oro

Jen fue una de las invitadas más esperadas de este año y dejó claro que está en su mejor momento.

Instagram/ Jennifer Lopez

La cantante hizo su triunfal aparición este viernes al lado de nada más y nada menos que Ben Affleck.

La pareja aún no había hecho una aparición oficial en la alfombra roja hasta ahora, lo cual por supuesto se convirtió en uno de los momentos más icónicos del festival. Por supuesto el glamour de Jennifer fue lo que acaparó las miradas.

Ambos desfilaron por el estreno de The Last Duel y la también actriz no podía dejar pasar la oportunidad de lucir espectacular con un vestido de alta costura blanco satinado de Georges Hobeika, con un escote pronunciado adornado con cristales blancos, así como una abertura en la pierna alta. Remató el look con brillantes joyas de Cartier.

Jennifer no necesita que le digan cómo vivir su vida

Lopez fue muy criticada por haber retomado su relación con el actor luego de haberse separado hace poco más de una década. Algunos decían que había superado a Alex Rodríguez “demasiado rápido” y otros que ella era un mal ejemplo por haber regresado con su ex.

La realidad es que Jennifer no hace caso a las opiniones no solicitadas pues no tiene que guardarle luto a nadie ni tampoco frenar su vida para cumplir con expectativas ajenas. Ella sólo está disfrutando el momento, dejando ver que está mejor que nunca.

Otros looks con los que ha sorprendido en Venecia

Cuando el Festival de Venecia dio inicio, la intérprete de Jenny From the Block hizo honor a su título de Diva con una grandiosa aparición con un look de Dolce & Gabanna que dejó a más de uno sin respiración.

Con este conjunto, la estrella de 52 años dejó más que claro que siendo una de las mujeres más bellas y sexys. Por supuesto no dejó pasar la oportunidad de lucir un maquillaje hecho con productos de su propia marca, JLo Beauty. En cuanto al cabello, J. Lo lo llevaba recogido con un trenzado alborotado con una elegante diadema enjoyada de Dolce&Gabanna.

El blanco, un símbolo de poder para la Diva del Bronx

Jennifer fue vista en el muelle llegando al Festival de Cine de Venecia con un atuendo clásico, un conjunto sutil pero glamoroso con el que deslumbró a todos. La actriz lució un vestido floral de encaje de Valentino. con cuello de pajarita con cinturón de cuero fino y bolso Hermès con estampado de cocodrilo.

En cuanto al calzado, la actriz acompañó su glamorosa silueta con un par de tacones Femme LA en negro con tiras entrecruzadas con forma de punta puntiaguda y tacones de casi 5 pulgadas.

