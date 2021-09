Jennifer Aniston y otras famosas que están cosechando éxitos fuera de la pantalla

Las mujeres estamos sometidas a tantas presiones que terminamos teniendo miedo a ser juzgadas cuando no cumplimos con las expectativas.

El mundo espera demasiado de nosotras cuando se trata de tener hijos, una cuenta bancaria poderosa y una imagen perfecta, ignorando por completo nuestras necesidades y deseos.

Estas famosas han sido las favoritas de la industria por su gran talento y carisma sin embargo, sorprendieron cuando decidieron enfocarse en sus propios proyectos, lejos de la pantalla. ¿La lección? Cada quien tiene su propia definición de la plenitud y la felicidad. No estamos obligadas a darle gusto a nadie.

Jennifer Aniston

Aniston siempre ha sido catalogada como la America’s sweetheart, siempre sonriente y encantadora. A pesar del éxito que ha tenido en series y películas, Jen ha dejado claro que no quiere encasillarse y seguir con sus propios proyectos fuera de la pantalla.

Ahora la actriz está de manteles largos pues anunció el lanzamiento de su propia marca de belleza, LolaVie.

Haciendo referencia a su apodo, Lola, la línea se anuncia como vegana y libre de crueldad. La actriz estuvo “muy involucrada” en todo, desde el desarrollo de productos hasta la dirección creativa, según un comunicado de prensa.

Cameron Diaz

Cameron siempre fue una de las favoritas de la pantalla grande, enamorando con su belleza y sentido del humor. En 2018, sorprendió a todos tras anunciar que se retiraría de la industria. La actriz se encontraba en la cima gracias a su participación en como The Mask, The Holiday (2006), Knight & Day (2010), The Green Hornet (2011), Bad Teacher (2011), The Other Woman (2014) y Annie (2014), todas tan diferentes entre sí.

Con la pandemia, Cameron aprovechó para enfocarse en un nuevo proyecto y a mediados de año lanzó Avaline, un vino blanco orgánico a base de Xarello, Macabeo, Malvasía y un rosado de Garnacha y Cinsault.

Drew Barrymore

La actriz saltó a la fama desde muy pequeña y aunque al crecer tuvo una vida difícil en la industria, logró resurgir y retomar su lugar en la cima.

En 2020, Barrymore debutó como hostal de su talk show The Drew Barrymore Show en el que entrevista a diferentes personalidades de la industria.

Ahora está disfrutando de las mieles del éxito como empresaria, manejando sus propias marcas de cosméticos hasta muebles para el hogar.

No es de extrañar que esté expandiendo su imperio minorista con una nueva línea de electrodomésticos de cocina, Beautiful Kitchenware, en colaboración con Made by Gather, incorpora tecnología moderna con un toque retro.

Reese Witherspoon

Reese es una de las mujeres más poderosas de Hollywood y una de las consentidas del público. A pesar de enamorar en pantalla, la actriz ha decidido alejarse un poco de las películas para enfocarse en sus proyectos personales. En 2015, Witherspoon lanzó su propia línea de ropa llamada Draper James, cuyos diseños están inspirados en sus raíces sureñas. enfatizar las raíces sureñas.

El nombre es en honor a los abuelos de Witherspoon, Dorothea Draper y William James Witherspoon e incluye una amplia gama de ropa, accesorios y decoración del hogar.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Está de más decir que las gemelas Olsen poseen todo un emporio de ropa que las mantiene como las mujeres más ricas de la industria.

A pesar de todo el éxito que tuvieron con sus películas y series, Mary-Kate y Ashley decidieron alejarse de los reflectores para enfocarse en su colección de ropa y zapatos.

Las Olsen establecieron su propia línea de alta costura llamada The Row hace poco más de una década. Además, siguen nutriendo su marca Elizabeth y James. El arduo trabajo y la pasión personal de las gemelas por ambas líneas de moda han valido la pena, con su ropa vendida en plataformas exclusivas como Net-a-Porter y ShopBop.

