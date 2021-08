Sarah Jessica Parker prueba que a los 50 puedes seguir probando estilos atrevidos

Con el regreso de Sex and the City por HBO, Sarah Jessica Parker ha vuelto a estar en la mira de todos. La actriz volverá a dar vida a Carrie Bradshaw sólo que ahora la veremos como una mujer madura que se enfrenta a la problemática ciudad de Nueva York al lado de sus inseparables amigas Miranda Hobbs y Charlotte York.

En redes sociales, han circulado imágenes que muestran a Sarah Jessica Parker usando las atrevidas combinaciones de su personaje, convirtiéndose en la prueba de que las mujeres podemos seguir experimentando con nuestro armario a los 40 años.

La sociedad nos ha hecho creer que “a cierta edad” tenemos que comportarnos de cierta forma para no hacer el ridículo o ser tomadas en serio. Pareciera que las mujeres debemos seguir un manual que impone reglas sobre cómo vestir, cómo ser y hasta qué debemos tener para ser exitosas y plenas.

Por suerte, famosas como Parker han demostrado que no existe tal cosa y que somos libres de vivir nuestra vida como queramos.

¿Quieres seguir probando nuevos estilos? Aquí algunas de las lecciones que nos ha dejado esta gran actriz.

No le tengas miedo al color

Mientras que muchos piensan que añadir color a tu atuendo le resta formalidad o seriedad, la realidad es que puede ser una de las mejores decisiones que puedes tomar. Los colores son poderosos y más cuando sabes combinarlos correctamente. Sarah siempre se ha caracterizado por llevar combinaciones brillantes, de modo que atrae las miradas.

El secreto está en comenzar a utilizarlo poco a poco. Puedes incluirlo en accesorios o prendas discretas e ir mezclando o agregando más según la ocasión.

Atrévete a combinar texturas y estampados

A veces nos quedamos con la idea de que no podemos combinar ciertos estampados y texturas pero la realidad es que cada vez es una práctica más común. La actriz ha demostrado que puedes lograr un look perfecto mezclando rayas y puntos, faldas de tul y suéteres de punto sin hacer un desastre. Apostar por los estampados y texturas diferentes puede aumentar el factor de diversión de tu atuendo, lo que a su vez te hace sentir más segura.

Apuesta por los accesorios únicos

Elige un accesorio que destaque con tu atuendo. No tengas miedo a usar sombreros, moños o incluso joyería que sobresalga, ya sea por su tamaño, estilo o color. También puede usar gafas, un cinturón, un bolso, un reloj, una bufanda, un sombrero, una pulsera, un collar o un anillo sin temor a equivocarte de que “no combine”. Simplemente apuesta por algo que te guste y que te haga sentir cómoda.

Abraza los cambios de la edad

Quizá uno de los secretos de estilo más importante que debes seguir a los 50 es el abrazar los cambios de la edad. ¡Qué no te importe el qué dirán! El tiempo pasa y los cambios son inevitables, así que es mejor que aprendas a vivir con ellos de modo que no afecten tu día a día. Sé tú misma y punto. No vivas para darle gusto a nadie más que a ti.

Hace unos días, Parker fue captada disfrutando del almuerzo con Andy Cohen en el centro de la ciudad de Nueva York, entre las grabaciones de la serie. La actriz lució un look natural con todo y su cabello canoso, lo que llamó la atención de los fans. Los años pasan y las mujeres envejecemos pero eso no significa que tengamos fecha de caducidad.

