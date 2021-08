Cameron Diaz nos da lecciones de maternidad poder y amor propio a los 49 años

Cameron Diaz siempre fue una de las favoritas de la pantalla grande por su belleza y talento histriónico. Por si fuera poco, siempre enamoró con su carisma y gran sentido del humor y aunque es una de la celebridades más herméticas del espectáculo, es imposible no estar ala expectativa de su siguiente movimiento.

Ahora que la actriz llegó a los 49 años, se ha convertido en un ejemplo de que las mujeres podemos seguir teniendo grandes ambiciones y cumplir metas para sentirnos plenas y poderosas.

La favorita de Hollywood que decidió retirarse para seguir otros sueños

Cameron tomó a todos por sorpresa cuando en 2018 anunció que se retiraría de la industria. La actriz se encontraba en la cima gracias a su participación en cintas como The Mask, The Holiday (2006), Knight & Day (2010), The Green Hornet (2011), Bad Teacher (2011), The Other Woman (2014) y Annie (2014), todas tan diferentes entre sí. También sorprendió cuando probó suerte en el doblaje al dar vida a la princesa Fiona en la saga de Shrek.

Ella demostró que no estaba dispuesta a encasillarse en un sólo género ni a ser sólo una cara bonita más de la industria. Pero aunque logró callar muchas bocas y conquistar las grandes ligas, finalmente decidió que quería perseguir otros sueños.

Su retiro fue inesperado pero se fue siendo cuatro veces nominada al premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) y There’s Something About Mary (1998). En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

La maternidad de Cameron Diaz y el éxito fuera de los reflectores

Las mujeres estamos sometidas a tantas presiones que terminamos siendo juzgadas cuando no cumplimos con las expectativas. Una de las situaciones por las que somos tan señaladas es por la forma y los tiempos en los que ejercemos la maternidad.

Diaz siempre fue acechada por la prensa que constantemente le hacía preguntas sobre su vida amorosa y si alguna vez debutaría como madre. El tiempo pasó y la actriz no daba la noticia de algún embarazo.

Fue hasta principios de 2020 que finalmente anunció la llegada de su primer bebé. Diaz, de entonces 48 años, no dio explicación alguna. Simplemente dijo estar más feliz que nunca y agradeció el amor y apoyo del músico Benji Madden, con quien lleva una larga relación.

Hace poco más de un año que actriz decidió recurrir a Instagram para compartir con los fans un poco más de su día a día y aunque se mantiene sin mostrarse demasiado personal, es innegable que se está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Sin saberlo, Cameron nos ha estado dando grandes lecciones sobre romper con las expectativas ajenas para dedicar tiempo a lo que realmente nos hace plenas.

Para la actriz, alejarse de los reflectores ha sido una de las mejores decisiones que la ha llevado a cumplir otros sueños que quizá no habría podido alcanzar estando bajo las exigencias de una industria llena de presiones ajenas.

