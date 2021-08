Las veces que Rihanna nos enseñó a amar nuestro cuerpo y sus ‘imperfecciones’

Rihanna ha sido una de las famosas más comprometidas con la diversidad y la inclusión. A través del ejemplo, la cantante se ha preocupado por qué las mujeres puedan sentirse cómodas y seguras sin importar el color de su piel ni la talla que usan. Prueba de ello, son los atuendos que ha usado a través de los años y con los cuales demuestra que el mayor atractivo de una mujer es su confianza en sí misma.

Desde hace años, la cantante ha sido abierta sobre su nueva imagen y en varias entrevistas ha asegurado que se siente más cómoda con su nueva talla. Pues esto significa que ha madurado y que ya no se preocupa por seguir rigurosas dietas ni rutinas de ejercicio exhaustivas, lo cual le permite pasar más tiempo disfrutando de la vida y concentrándose en sus nuevos negocios.

En 2017, la empresaria decidió comenzar su propio imperio con la creación de Fenty Beauty, una marca de cosméticos que impresionó al mundo de la belleza al comenzar con 40 tonos diferentes de base. Algo que ninguna marca antes había hecho. Desde este momento, Rihanna dejó claro que la diversidad y la inclusión, serían los pilares de su empresa.

Un año después anunció el lanzamiento de Savage x Fenty. Una línea de lencería con un amplio rango de tallas, diseñado para que todas las mujeres pudieran sentirse seguras y sexys sin importar su tipo de cuerpo.

A través de sus marcas de moda y lencería, la famosa ha querido que más mujeres se sientan bellas y seguras de sí mismas. Sin importar la apariencia de su cuerpo, es por eso que ha utilizado a modelos de diferentes tallas, razas y condiciones para cada uno de sus desfiles.

Incluso ella misma protagoniza cada una de las campañas y ha usado sus modelos en eventos importantes.

En una entrevista con E! News, la cantante habló sobre el proceso de creación de su ropa y cómo su aumento de peso jugó una parte fundamental de sus diseños.

“Tenemos a las modelos de prueba, que es la talla estándar de las fábricas, así que tienes tus pruebas en una sola talla, pero después, yo quiero verlo en mi cuerpo, quiero verlo en una chica curvy con piernas, trasero y caderas anchas… Además, ahora tengo boobies que antes no tenía… a veces ni siquiera sé cómo dormir, así que imagina a la hora de vestirme.”

Todas estas cosas fueron tomadas en cuenta por Rihanna a la hora de crear sus piezas. Ella asegura que deseaba que todas las mujeres se sintieran seguras en su ropa.

De esta manera, la famosa se muestra muy orgullosa de sus curvas y demuestra que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Se siente segura de sí misma y ha logrado transmitir este sentimiento a miles de fans a través de su ropa.

“Tengo curvas y si no puedo usar mi propia ropa, entonces no va a funcionar, mi talla no es la más grande, de hecho estoy cerca de las tallas más chicas que tendremos.”