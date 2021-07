‘Cenicienta el día después’: Michelle Salas se muestra sin una gota de maquillaje luego del Cannes

Michelle Salas no tiene problemas en mostrarse tal y como es, pues demostró que no todo es belleza y glamour en su vida.

La hija de Luis Miguel asistió al exclusivo Festival de Cannes como invitada, derrochando elegancia con un vestido de novia blanco con escote en V, holanes XL y una larga cola, de la firma española Pronovias.

Sin embargo, entre la larga velada y con los flashes enfocados en ella, la influencer tuvo un particular despertar, marcado de cansancio y una larga agenda por cumplir.

Luego de posar como una princesa, la modelo compartió con sus seguidores en Instagram como lucía sin una gota de maquillaje.

La participación de la socialité en el evento de cine fue cuestionada por algunos internautas, al no ser una actriz, por lo que utilizó sus publicaciones para aclarar que hay mucho trabajo detrás y agradeció a quienes la han apoyado.

“Post alfombra roja de Cannes, nos vemos así, no tengo voz (…) Gracias por todos sus mensajes de verdad me hacen muy feliz, la gente linda que me dejan lindos comentarios y que entiende pues el porqué, o sea, obviamente no soy actriz, no me estoy ganando nada, no soy productora, pero hay mucho trabajo detrás, la gente que lo sabe y lo valora, muchas gracias”, dijo.