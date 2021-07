Michelle Salas se estrena en la pasarela del Cannes con espectacular vestido de novia

Michelle Salas se ha convertido en una de las influencers más reconocidas en la industria del entretenimiento en los últimos años.

La hija de Luis Miguel se encuentra en su mejor momento y así lo ha dejado ver en sus redes sociales.

‘La serie, Luis Miguel’, le regaló a Salas un gran reconocimiento a pesar de las críticas que le realizó a la historia mostrada de su vida en la trama, basada en las vivencias de su padre.

A tan solo unas semanas de haber celebrado a lo grande sus 32 años con una espectacular fiesta en Acapulco, retomó su agenda de trabajo y dio su primera aparición en el Festival de Cannes.

Para su gran debut vistió un espectacular vestido blanco de novia, perteneciente a la colección más reciente de la marca Pronovias.

Como toda una princesa en su cuento de hadas, la socialité presumió de su outfit en sus redes sociales, con el cual atrapó la mirada de los asistentes y de sus seguidores.

El hermoso vestido se ajustaba a su silueta, contaba con un escote en V pronunciado y holanes en los hombros que, al igual que la cola de más de un metro de largo, lo cual le brindo elegancia y mucho glam.

“Llegó la hora de la verdad. Les tengo que contar por qué estoy en Cannes. No están entendiendo lo emocionada, lo nerviosa y lo que, no me lo puedo creer. La razón es porque, esta tarde voy a estar de la mano de Pronovias, marca con la que he trabajado desde el 2016, básicamente representándolos en la alfombra roja de hoy. No sé qué decir… Estoy muy emocionada. Es mi primera vez en el festival y no podría estar más contenta”, confesó en sus historias de Instagram.