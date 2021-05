La verdadera historia del romance entre Michelle Salas y el manager de Luis Miguel

La serie de Luis Miguel sigue mostrando las historias de quienes rodearon al ‘Sol de México’ y en ella se pudo conocer el romance que tuvo su hija Michelle Salas con Alejandro Asensi, quien fue su manager.

Michelle es fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas y se ha mantenido un poco ausente en su vida, al igual que con los hijos que tuvo con Aracely Arambula.

Con tan solo 19 años “Micky” se convirtió en padre y fue a los 5 años que la pequeña que conoció a su padre, quien no le dio su apellido.

Michelle Salas y su romance con Alejandro Asensi

La serie de Netflix a sacado a flote algunas historias ocultas como es el romance de Michelle con Alejandro, quien en la ficción se llama Mauricio Ambrosi.

Alejandro no solo era el manager de ‘Luismi’ sino también un amigo incondicional, sin embargo, el noviazgo que tuvo con su hija hizo que la relación de amigos y profesionales terminara.

El romance dio inicio en 2008, cuando Michelle Salas vivía con Luis Miguel en su casa de Los Ángeles, California, junto a su esposa en aquel momento Aracely Arámbula.

La serie muestra como después de la muerte de Hugo López es Ambrosi quien se encargó de llevar la carrera musical del cantante. Aunque en la serie no confirman un romance en la vida real si sucedió.

Incluso en aquel entonces surgieron rumores de un posible embarazo de Michelle, lo que fue el detonante de despido.

El periodista Javier León Herrera, biógrafo de la celebridad de éxitos como “Por debajo de la mesa” o “Hasta que me olvides” fue reveló que la noticia no fue agrado de Luis Miguel pues no aceptaba que alguien que trabajara con el tuviera un romance con su hija y le exigió la renuncia.

Sin embargo, el argentino hizo caso omiso de las órdenes de su jefe.

Fue el mismo Alejandro quien se encargó de gestionar los documentos en donde el famoso reconoció a Salas como su hija primogénita.