Michelle Salas finalmente habló sobre la serie de su padre

Luis Miguel: la serie ya casi llega a su final y los desenlaces en torno a su vida sigue atrapando a sus seguidores. Michelle Salas, hija del cantante, decidió hablar sobre la trama.

La primogénita de ‘Luismi’ ha mantenido en silencio los hechos verdaderos que se registraron en su vida, tras haber sido negada como hija.

“El Sol de México” se convirtió en padre en los años 90 fruto de su relación con la cantante Stephanie Salas.

La trama relata que fue un amor pasajero por lo que ‘Micky’ sentía desconfianza al no saber si realmente era su hija.

Michelle Salas con sentimientos encontrados

Algunos de los personajes que han estado presente en la bioserie han criticado la versión de las historias que presentan.

Tal es el caso de la madre de Stephani Salas, quien asegura que no le dan el puesto que merece su hija.

Patricia Manterola también rechazó la manera en la que la representaron al mostrarla insinuadora y con hábitos de fumar.

Michelle no se quedó a tras y rompió el hermetismo al expresar lo que siente al ver su vida relatada por otra persona.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, dijo la modelo durante entrevista con la revista Hola México.

Stephani Salas ha contado en reiteradas oportunidades lo difícil que fue para ella ser madre soltera. Foto: Instagram

La serie no se apega a su realidad

La vida de Michelle es interpretada por Macarena Achaga en su etapa adolescente, en la misma se puede ver como retoma contacto con su padre cuando tenía 18 años y han mantenido una relación bastante intermitente.

La influencer, nieta de la reconocida Silvia Pinal, aseguró que prefiere mantener la discreción y reveló que la serie no sigue un apego a lo que fue su realidad.

“Entiendo que ella es una actriz a la cual le dieron un guion, hizo su trabajo de investigación y, desde su punto de vista, hace su mejor versión. Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, expresó sobre Macarena.

La joven se encuentra actualmente alejada de su familia debido a sus negocios, sin embargo, mencionó que de sus padres aprendió sus mejores versiones y por ello tiene una combinación de ambos.

“Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, finalizó.