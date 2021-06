Criticar a Michelle Salas por alzar la voz demuestra que no entendemos nada

“Luis Miguel: la serie” se encuentra envuelta en polémica luego de un comunicado en el que Michelle Salas, hija del cantante, expresó su molestia ante la forma en la que fue retratada.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Y es que lo que parecía ser una reivindicación de la relación entre Luis Miguel y su hija, terminó vulnerando la integridad moral de Michelle.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, escribió Michelle.

La temporada estaba enfocada en mostrar la convivencia que hubo padre e hija pero hacia el final, retrató la relación sentimental que Salas tuvo con Alejandro Asensi, exmánager del cantante mexicano. Nunca hubo declaraciones oficiales por parte de ninguno ni tampoco se supo si fue la razón detrás del distanciamiento entre ambos.

Si no has visto el último capítulo, debes saber que hay una escena en la que aparece “Michelle” teniendo relaciones sexuales con “Mauricio Ambrosi” (personaje ficticio basado en Alejandro Asensi). Ella aparece completamente desnuda mientras que él porta una camisa.

Stephanie Salas defendió a su hija.

A pesar de ser una figura púbica, Michelle siempr4e ha sido muy privada con respecto a su vida pero ésta vez no pudo quedarse callada.

Su madre, Stephanie Salas también alzó la voz para defenderla, expresando que es “reprobable, innecesaria y de mal gusto” la forma en la que abordaron esa parte de la historia pues ha “tocado fibras muy sensibles, traspasando, y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto, y la integridad” que Michelle se merece como mujer.

En redes sociales se abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar una serie de ficción “basada en hechos reales” cuando se trata de plasmar situaciones o personas que estuvieron involucradas en la historia.

Mientras que muchos defendieron a Michelle, otros sólo se dedicaron a señalarla.

Las palabras de Michelle fueron aplaudidas por muchos pero no faltaron quienes la llamaron “ridícula,”, “exagerada” y “oportunista”.

“Ridícula, ella sola se sexualiza en sus fotos. Que no mame, nomas hace pedo porque no le dan regalías”.”Critica la serie que por que la sexualizan y va lo pone en su insta! Qué doble moral de la morra”. “La información está ahí. Michelle y Asensi empezaron una relación en 2008 ella enía 19 años. Si a ella no le pareció mal en ese momento andar con un hombre que le duplicaba la edad, era mánager y mejor amigo de su papá, entonces por qué ahora se enoja”. “Era obvio que saldrías en la serie, deja de hacerte la víctima”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Y es que quienes la señalan, están convencidos de que su malestar está en que no recibe regalías o que “quiere atención”. Michelle no habla de lo que pasó en la vida real sino de la forma innecesaria en la que fue retratada.

A lo largo de la serie, muchas mujeres fueron retratadas como objetos sexuales que caían ante los encantos de Luis Miguel. Siempre fueron mostradas desnudas en escena, reforzando la idea de que “la desnudez y el sexo venden”.

Es momento de dejar de atentar contra la integridad de las mujeres. Nadie tiene derecho a exhibir y monetizar la vida privada de nadie sin su consentimiento y menos de una forma que perjudica a su persona.

