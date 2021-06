Michelle Salas y otras mujeres que pusieron un alto a Luis Miguel: La Serie

Luis Miguel se convirtió en una de las figuras más importantes del espectáculo por su poderosa voz y presencia escénica. Sin embargo, la serie que retrata una adaptación de su vida sigue causando gran controversia por la forma en la que han sido involucradas algunas personas en su vida.

Ahora que terminó la segunda temporada y tras permanecer en silencio, su hija Michelle Salas alzó la voz, asegurando que se sintió sexualizada.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

La temporada estuvo muy enfocada en una reivindicación de la relación entre ambos, puesto que siempre ha estado llena de intrigas entre si el cantante la reconoció como hija y le dio su apellido, si se frecuenta o si hubo una separación definitiva.

Pero las cosas dieron un giro inesperado cuando la historia dio foco a la relación sentimental que Salas tuvo con Alejandro Asensi, exmánager del cantante mexicano. Durante mucho tiempo se especuló que ésta fue la razón detrás del distanciamiento entre Luis Miguel y su hija.

En esta segunda temporada, aparece un personaje ficticio llamado “Paola Montero” que resultó ser una supuesta referencia a Paty Manterola, (aunque también se abrió la posibilidad a que se tratara de Pilar Montenegro)-

La ex vocalista de Garibaldi hizo uso de sus redes sociales para pedir respeto a su persona y evitar especulaciones sobre el tema.

Según se retrató en la serie, Issabela fue el gran amor de Luis Miguel. Sin embargo, debido a que los productores querían evitar malos entendidos, optaron llamarla “Érika”. Ella ha sido una de las personas que más se ha negado a hablar de su relación con el cantante y desde un principio estaba negada a ver la serie.

“Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”, expresó tras la primera temporada.