Aracely Arámbula habla sobre su posible aparición en la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie"

Aracely Arámbula es una de las actrices mexicanas más queridas del espectáculo. Desde hace varios años, "la Chule" ha sido asediada por los paparazzis y la prensa que busca obtener imágenes e información sobre la vida que lleva con los niños que procreó con Luis Miguel, sin embargo, siempre ha sabido cuidarlos de ellos.

Con el éxito de "Luis Miguel: la serie", el acechó creció y la especulación en torno a lo que pasaría en la segunda temporada se dirigió a ella, pues es parte de la historia del intérprete. Aunque siempre se ha mantenido distante con el tema, Aracely finalmente aclaró que su vida y la de sus hijos no será parte de la ficción en la segunda temporada, la cual supuestamente ya está siendo grabada.

"Qué lista ni qué lista, ya están listos mis abogados. Ellos son los que van a estar listos. No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos, y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad. El señor (Luis Miguel) canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida”, declaró la actriz durante la premier de la versión mexicana de la película "La boda de mi mejor amigo".

La también cantante se mostró muy bromista cuando fue cuestionada por la prensa pero defendió muy en serio la privacidad de sus hijos Daniel y Miguel.

"A mí me encantaría que no nos saquen, porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos, porque son menores de edad, y no tendrían por qué exponerlos. Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también", agregó la actriz quien además bromeó con una frase del cantante Julio Iglesias. "Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) el 10 de May de 2016 a las 10:33 PDT

Además de ser admirada por su belleza y carisma, la Chule se ha convertido en una especie de ídolo para aquellas mujeres que saben lo que es criar a sus hijos solas. En varias ocasiones, ha dejado claro que su prioridad son sus hijos y sus proyectos profesionales, de modo que lo que haga el intérprete no es preocupación suya. La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula duró casi 4 años en los cuales tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Los rumores siempre estuvieron presentes, desde la existencia de un contrato, hasta la repentina separación de la que nunca hablaron. Se cree que ésta se llevó a cabo al poco tiempo de que naciera Daniel, segundo hijo de la pareja, en diciembre de 2008.

"Él es un padre ausente, ojalá que si algún día quiere recuperar el tiempo perdido, no sea demasiado tarde. La imagen paterna mis hijos la ven en mi hermano Leo y en mi papá, que es con quienes ellos han convivido desde que nacieron", declaró la actriz en una ocasión.

Aunque aún no hay nada confirmado sobre la segunda temporada, entre las muchas especulaciones alrededor de ella, se dice que la historia hablará de sus noviazgos con Daisy Fuentes, Myrka Dellanos y Mariah Carey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel La Serie (@luismiguelserie) el 5 de Ene de 2019 a las 11:13 PST

Te recomendamos en video