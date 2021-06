El look retro de Michelle Salas para soplar sus 32 velitas en Acapulco

Michelle Salas celebró sus 32 años por todo lo alto, el pasado 13 de junio, con una gran celebración en el balneario de Acapulco, en donde estuvo rodeada de grandes amigos y familiares.

La influencer decidió hacer una fiesta inspirada en los años 70, aunque los invitados también debían lucir atuendos retro, sin duda ella fue la reina de la noche.

Mich enamoró con un vestido largo en tonos psicodélicos como el rosa, mostaza, negro y blanco, el cual acompañó con un cinturón dorado.

Para el cabello decidió optar por una cola de caballo con la mitad de su cabello y la otra mitad suelto, un look fascinante con grandes aretes.

“Me tomó tiempo poder bajarme de la nube de felicidad en la que estuve estos últimos días 😁 Este cumpleaños sobrepasó todas mis expectativas en todos los sentidos ✨ Reafirmé lo afortunada y bendecida que soy de tener a personas tan increíbles a mi lado que me demuestran lo mucho que me quieren con actos y no solo con palabras”, escribió en su Instagram junto a una fotografía acompañada de su pastel.