Ana Brenda confesó cuáles son las consecuencias que le ha generado su enfermedad

Ana Brenda Contreras se ha caracterizado por mantenerse activa en sus redes sociales contándoles sus días y algunos aspectos de su vida privada a sus seguidores.

En esta oportunidad, la actriz decidió contarle a sus fans las consecuencias que la ha llevado a enfrentar la enfermedad que padece desde hace algunos años que el síndrome del intestino irritable, o IBS por sus siglas en inglés.

Contreras ha sido cuestionada en algunas oportunidades por no usar ropa ajustada en las alfombras rojas de los distintos eventos y finalmente contó el motivo.

A través de su cuenta en Instagram aseguró que no ha sido fácil lidiar con esta enfermedad y debido a la inflamación que le ocasiona prefiere evitar que lo asocien con un embarazo.

“Mi historia con IBS. Mucho me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el ‘estás embarazada’, padezco esta condición hace años…”, escribió en la historia donde deja al descubierto su vientre.