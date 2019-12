Ana Brenda comparte cambio de look y el color de cabello de la temporada

Ana Brenda Contreras es una de las actrices más talentosas de México, protagonista de telenovelas tan exitosas como La que no podía amar, Corazón indomable y Por amar sin ley, las cuales rompieron récord de audiencias.

También se ha convertido en un ícono de la moda para sus fans al compartir todos sus looks en su perfil de Instagram.

Con 32 años, son pocos los cambios que ha hecho en su cabello: durante toda su carrera lo ha llevado en tono oscuro y largo.

El nuevo look de Ana Brenda Contreras

Pero ahora, sorprendió a sus seguidores con un cambio total de look, llevando el color de cabello de temporada.

A su cabello estilo lob, con base marrón, agregó reflejos "Brown ale", que dan mucha más luminosidad y brillo a las melenas oscuras.

Se trata de mechas en tonos cobrizo de diversa intensidad, que enmarcan de manera perfecta el rostro. Éstas resaltará mucho más si agregas ondas playeras, tal como lo hizo Ana Brenda.

Este look es ideal para las chicas que quieren un cambio de look pero no tan drástico. Además, es de muy fácil mantenimiento por lo que no tienes que gastar mucho en productos ni peluquería.

