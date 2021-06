Britney Spears estalla contra los paparazzis que distorsionan su cuerpo

Britney Spears se ha encargado de compartir con sus fans algunos momentos de su vida como lo fue el reciente viaje a Maui, isla del archipiélago de las islas Hawái, para disfrutar de unas cortas vacaciones.

El viaje lo realizó la estrella luego de exigir ante el juzgado de Los Ángeles que termine la tutela que ha mantenido su padre desde 2008, la cual ha vulnerado sus derechos como mujer.

Sin embargo, Brit volvió a sufrir los ataques de los paparazzis quienes opacaron su estadía al acecharla constantemente para fotografiarla.

View this post on Instagram

La princesa del pop quien estuvo acompañada de su pareja Sam Asghari, criticó que los paparazzi, además, de acosarla distorsionaron las fotografías que le han tomado para avergonzarme.

“Estar aquí en Maui es una locura ahora… ¡los paparazzi saben dónde estoy y realmente no es divertido! Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto… pero no solo toman mi foto… distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso”, publicó en sus redes sociales.

View this post on Instagram

Spears aseguró que aunque su cuerpo no es perfecto no luce realmente como la publican.

“Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es cruel, así que paparazzis, amablemente, jod…”, añadió.