Conoce a Sam Asghari, el novio con el que Britney Spears quiere hacer su vida libre

Las declaraciones de Britney Spears ante la justicia estadounidense conmovieron al mundo porque finalmente revelaron lo que era un secreto a voces: la cantante lleva años sufriendo maltratos por parte de quienes tienen su tutela legal y no puede disfrutar su vida en libertad al lado de su novio, Sam Asghari.

Entre sus comentarios, afirmó soñar con retirarse el método anticonceptivo para tener un hijo con su pareja, casarse y disfrutar de cosas normales como ir en el auto con él o verlo sin la presencia de un acompañante, lo que demuestra lo enamorada que está del modelo iraní.

¿Quién es Sam Asghari, el novio de Britney Spears?

La ‘princesa del pop’ comparte su vida al lado de este también entrenador personal desde 2016. Con los años fue convirtiéndose en actor y por eso ahora vive en Los Ángeles, California, lejos de su natal Teherán.

Según Uno TV, siempre fue amante de los deportes, por lo que se orientó por formarse como instructor fitness después de jugar fútbol a nivel universitario y coquetear con el atletismo. Esta opción profesional lo llevó a conocer a Britney Spears, de quien se hizo novio poco después.

Ha tenido apariciones en videos musicales como Work From Home de Fifth Harmony, y de la propia cantante, y también formó parte de los programas Black Monday, Hacks y The Family Business.

Lo que opina sobre el caso legal

“Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie (Spears) es un idiota total”, afirmó con crudeza el joven recientemente tras el crecimiento del movimiento Free Britney en las redes sociales.

