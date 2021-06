¿Qué es el litio? La droga que le suministraban a Britney Spears que le generó grandes consecuencias

Britney Spears reveló el pasado 23 de junio la esclavitud a la que ha sido sometida desde que su padre James Spears se quedó con su tutela en el 2008.

La princesa del pop declaró ante el juzgado de Los Ángeles, donde se mostró desesperada y rogó que le pusieran fin a los controles que le impuso su padre.

Las revelaciones fueron escalofriantes, cada testimonio que aportaba sorprendía a sus seguidores quienes exigían desde las afueras de los tribunales su libertad.

Y es su padre no solo se encargó de manipular sus finanzas sino también los aspectos de su vida personal, como hacerla entrar a un psiquiátrico, impedirle quitarse un dispositivo intrauterino para tener hijos y hasta suministrarle medicación sin su aprobación.

La intérprete contó que tras no querer hacer una presentación en Las Vegas un terapeuta le dio litio y le suspendieron su medicación normal.

“Inmediatamente, al día siguiente, me puso litio, de la nada. Me quitó la medicina normal que había tomado durante cinco años. Y el litio es un medicamento muy, muy fuerte y completamente diferente en comparación con lo que estaba acostumbrada”, expresó.

El litio es un tipo de medicamento psiquiátrico implementado para estabilizar el estado de ánimo, según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido).

Se utiliza en personas que sufren de trastornos como la manía, la depresión y la bipolaridad. También previene el suicidio.

Antes de ser recetado el paciente debe ser sometido a una serie de pruebas para conocer su compatibilidad, pues puede causar algunas reacciones al ser derivado de un metal.

Spears relató que la medicación la hizo sentir borracha y la dejó sin fuerzas para defenderse.

“Realmente no podía ni defenderme. No podía ni siquiera tener una conversación con mi madre o mi padre sobre cualquier cosa (…) Me sentía borracha”, dijo.