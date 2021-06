Las duras confesiones de Britney Spears ante la jueza que evalúa su tutela

Britney Spears le puso fin a su silencio y exigió finalmente que se levante la tutela que ejerce sobre ella su padre Jaime Spears desde hace 13 años.

Su primogénito se ha encargado de controlar todos sus bienes y fortuna incluso su vida privada por lo que el pasado 23 de junio Britney le pidió al juzgado de Los Ángeles terminar con su sufrimiento.

Durante el encuentro llevado a cabo de manera virtual la estrella del pop confesó todo lo que ha tenido durante este tiempo calificándolo de abuso.

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir (…) Solo quiero recuperar mi vida”, expresó.

El calvario que reveló Britney Spears

La cantante sorprendió y conmovió al mundo entero luego contar los abusos a los que ha sido sometida desde el 2008.

“Sólo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”, agregó.

Los fanáticos de Spears decidieron apoyarla y cantaron a las afueras de la sala de corte.

Durante 23 minutos contó algunos detalles personales que no ha podido realizar desde entonces, como lo es la prohibición de removerse el un dispositivo intrauterino para optar por la opción de tener más hijos.

“Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, declaró.

Agregó que “básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”.

Britney cayó la bajo la tutela de su padre luego de que pasara por una crisis de salud mental, y pusiera en riesgo su vida y la de sus hijos.

El acuerdo pautado en aquel entonces le otorgaba a Jamie Spears el control sobre su patrimonio, de unos US$60 millones.

“He estado en shock”

La interprete de ‘Crazy’ contó que le daban de medicar litio el cual la hacía sentir “embriagada” y “no podía mantener una conversación”.

“He estado en negación, he estado en shock. (…) Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada”, declaró.

La cantante pidió perdón por su ignorancia y mencionó que es devastador lo que le ha tocado vivir.

“Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería”, puntualizó.

