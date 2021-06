Britney Spears muestra que es válido alejarte de una papá tóxico

El caso de Britney Spears abrió la conversación de los episodios en los que se han violado sus derechos y la relación con su padre.

Como sociedad entendemos que la familia es el núcleo en el que se establecen relaciones de amor y cuidado. Lo que hemos visto a través de diversos medios de comunicación es una relación de abuso por parte de Jamie Spears, papá de Britney.

En el concepto que muchas tenemos de familia cada integrante tiene un rol y, tradicionalmente, el del padre es de protector y proveedor, de ahí que cuando vemos a mujeres renunciar a las relaciones que tienen con la familia, las reacciones no se hacen esperar.

Britney está denunciando que desde 2008 su padre es su tutor legal, es decir, tiene responsabilidad legal de todas sus decisiones, sin importar en qué esfera se encuentren y ya no lo desea más.

Instagram @Britney Spears

Britney Spears vive control económico

A Britney Spers le sobran los motivos para querer lejos a su padre de su tutela. A través de información presentada por The New York Times, la cantante expresó su descontento.

Dijo estar harta de que se aprovechen de ella. Señaló que es la que trabaja y gana dinero pero todos los que la rodean están en su nómina.

Un tipo de violencia ejercida hacia las mujeres es la económica, que se da cuando se limitan los ingresos y patrimonio.

En el caso de la cantante se estableció un monto mensual que está muy por debajo de lo que ella gana gracias a sus giras y talento.

Según lo retratado por medios estadounidenses, Britney paga los honorarios de los abogados que defienden a su papá.

Sí, el dinero que acumuló con su trabajo y carrera sirven para que papá luche por la tutela que le otorgó el Estado.

Ni tu papá, pareja o algún otro integrante de tu familia tiene derecho a retener lo que tú ganas con tu trabajo y esfuerzo si no lo deseas.

Britney no solo quiere romper con una relación tóxica, busca terminar una relación de abuso emocional y económico.

Violación de sus derechos reproductivos

Una de las declaraciones más polémicas y tristes por parte de la cantante está relacionada con su deseo de tener hijos.

Britney dijo que lleva, en contra de su voluntad, un DIU. El dispositivo le impide convertirse en madre, deseo que ella tiene y ha expresado a su papá.

Sin duda, alguien que violenta tu derecho a decidir sobre tu cuerpo no debe ser parte de tu vida.

Tu salud reproductiva debe ser una responsabilidad personal y tras lo publicado por las actas de la audiencia, la cantante ha demostrado llevar más de un año sobria y rehabilitándose.

No estuvo presente

Otra de las cosas que se descubrieron con las declaraciones de la intérprete de Toxic, fueron los episodios que pasó al lado de Jamie Spears.

Relató que Jamie estuvo de manera intermitente de su vida, no fue parte de su asenso a la fama, según The New York Times tuvo que ingresar a rehabilitación por problemas con el alcohol.

Britney no encontró en su padre apoyo, lo que debía ser una relación de amor y contención ante la crisis de la cantante se convirtió en una de abuso y control.

Ahora más que nunca el #FreeBritney debería materializarse. Liberarte de las personas que te dañan, aunque sea tu familia, es un acto de amor.