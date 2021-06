Así reaccionó Jamie Lynn Spears al caso de su hermana Britney Spears

Britney Spears sacudió al mundo luego de exponer por primera vez frente a una jueza los abusos que su padre ha cometido a lo largo de los años.

La cantante rompió el silencio para solicitar el retiro de la tutela de Jamie Spears que la ha hecho sentir desmoralizada y esclavizada.

La intérprete reveló que fue obligada a usar anticonceptivos y tomar otros medicamentos en contra de su voluntad, lo que le impidió casarse o tener más hijos.

Pero su padre no ha sido el único que ha cometido atropellos en su contra pues según sus declaraciones, su madre Lynn Spears y su hermana Jamie Lynn también han estado involucradas en los abusos y engaños.

Ante muchos, la estrella de la serie juvenil Zoe101 no ha sido la mejor hermana pues según alegan, se ha aprovechado de la situación para obtener ganancias a costa de la cantante.

Tras las desgarradoras declaraciones de Britney, todos esperaban la reacción de Jamie; sin embargo, ésta sólo se limitó a desactivar los comentarios en sus redes sociales.

La actriz de 30 años compartió una última fotografía con la leyenda: “Mi dedo se rompió entre estas 2 puertas y todavía tengo un moretón debajo de la uña, pero un lindo lugar para fotos, no obstante”. Los fans calificaron la acción de Jamie como “insensible”.

En sus declaraciones, la intérprete de Baby One More Time aseguró que su familia nunca hizo algo para ayudarla, razón por la que le gustaría demandar a todos y contar todo lo que le hicieron.

“Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta contigo. También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de ser un secreto secreto. en beneficio de todos. Quiero ser escuchado sobre lo que me hicieron al hacerme mantener esto por tanto tiempo, no es bueno para mi corazón”.