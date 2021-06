La madre y el personal de Britney Spears se “burlaron” de ella por no poder arreglarse

Britney Spears está más decidida que nunca en defenderse y acabar con el control que su padre ha tenido sobre ella desde hace más de una década. Es por eso que la cantante logró exponer frente a una jueza los abusos que este ha cometido a lo largo de los años.

Pero su padre no ha sido el único que ha cometido atropellos en contra de su propia hija pues según sus declaraciones, su madre y su hermana Jamie Lynn también han estado involucradas en los abusos y engaños.

Entre las desgarradoras declaraciones, Britney aseguró que durante un año no tenía permitido recibir ningún tratamiento de belleza. Su madre y las empleadas domésticas eran quienes se encargaban de cortarle el cabello y arreglarle las uñas.

La cantante reveló que Lynne Spears le decía que “no había servicios disponibles”, lo cual era mentira.

“Ella (Lynne) me hizo sentir como lo hace mi papá. Muy similar, su comportamiento al de mi papá pero sólo bajo una dinámica diferente”, aseveró Britney

De acuerdo con su testimonio, ni siquiera tiene permiso para arreglarse las uñas, a pesar de notar que su madre se estaba haciendo la manicura con regularidad.

“Mi mamá fue a un lugar dos veces en Louisiana durante Covid. Durante un año, no me hice las uñas, ni me peiné, ni me masajeé, ni me hice acupuntura. Nada durante un año “.

Britney no tiene derecho a darse un gusto tan básico como el cuidado de su imagen pero siempre veía que las mujeres a su alrededor lucían impecables.

“Veía al personal en mi casa cada semana con sus uñas hechas de manera diferente cada vez”.

La cantante también aseguró que ni siquiera tiene privacidad cuando se cambia de ropa.

“Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Merezco tener un descanso de dos a tres años y, ya sabes, hacer lo que quiero hacer “.

Mientras su familia le dio la espalda, sus fans han mostrado su apoyo incondicional

Desde pequeña, Britney sufrió mucho por el tormentoso matrimonio de sus padres y el alcoholismo de papá Spears. Su hogar estuviera lejos de ser un refugio, lo que la llevó a ser una niña introvertida y asustadiza, insegura de sí misma.

Incluso su hermana menor, Jamie Lynn Spears, ha sido acusa de abandonarla. ya que jamás ha mostrado su postura con respecto a lo que sucede con la cantante además de que se sabe, ha buscado obtener el control de sus finanzas.

En una ocasión publicó un mensaje en Twitter que decía: “Hace 10 años, ¿quién estaba allí? He estado aquí mucho antes que nadie y estaré aquí mucho después. Amo a mi hermana con todo”

Desde 2008, sus finanzas y asuntos personales han sido administrados en gran medida por Jamie Spears, lo que llevó a miles de fanáticos a exigir justicia a través del movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney).

Su madre dijo estar “muy consternada por su hija” pero que no había tenido “ninguna participación en la tutela hasta hace muy poco tiempo” y que sus acusaciones “amenazaban con empañar la reputación [de Jamie] como un padre cariñoso y afectuoso”.

La presión del espectáculo la llevó a sentirse más sola que nunca

“Mi familia no hizo nada. Todo lo que tenía que hacer, [mi papá] era quien lo aprobaba todo. Toda mi familia no hizo nada “, declaró Britney.

El documental expuesto en febrero por The New York Times: Framing Britney, también está repleto de momentos horripilantes, entre las hordas de los paparazzi, entrevistas incómodas y shows de televisión con presentadores que sólo se dedicaron a sexualizar y humillar a la cantante.

Y es que vemos a una Britney de 10 años siendo cuestionada por el presentador Ed McMahon si tenía novio. Una Britney que estando en el apogeo de su fama, los reporteros se limitaban a preguntarle si era virgen o no. Una Britney a quien la periodista Diana Sawyer hizo llorar en plena entrevista al presionarla para que respondiera preguntas incómodas de su relación y ruptura con Justin Timberlake.

Más de este tema

5 momentos en los que Britney Spears pidió ayuda y nadie hizo caso

La crisis de Britney Spears en 2007 fue muy real y debemos dejar de burlarnos

Te recomendamos en video