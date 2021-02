5 momentos en los que Britney Spears pidió ayuda y nadie hizo caso

El documental que revela los momentos más oscuros detrás de la caída de Britney Spears, Framing Britney (producido por The New York Times), ha dejado un sabor amargo en todos.

Es sabido desde hace mucho tiempo que la llamada Princesa del Pop no se encuentra bien y que desde la crisis de 2007, cuando afeitó su cabeza, fue lo que demostró que había tocado fondo. Aunque después de aquel suceso trató de retomar su carrera, nada fue igual que en sus años de Oops I Did it Again o Toxic y no por falta de talento, sino porque la cantante realmente no se encontraba bien.

Si a eso añadimos sus extrañas publicaciones en Instagram y la sospecha de que alguien más está publicando en su nombre, lo relatado en Framing Britney cobra aún más sentido y nos hace cuestionar ¿por qué nadie vio las señales de auxilio antes?

Entre las hordas de los paparazzi, las entrevistas incómodas y shows de televisión con presentadores que sólo se dedicaron a sexualizar y humillar a la cantante resulta obvio que se sentía acorralada y que en más de una ocasión pidió ayuda sin ser tomada en serio. Aquí te presentamos algunos de esos momentos:

Britney se derrumba al ser cuestionada por su ruptura con Justin Timberlake durante la entrevista de PrimeTime (2003)

Britney estaba siendo entrevistada por Diane Swayer para una aparición especial en PrimeTime en 2003, cuando le preguntaron sobre los eventos que había experimentado el año pasado, incluida su ruptura con Justin Timberlake, y cómo se había presentado al público.

Britney intentó recomponerse lo mejor que pudo mientras intentaba dar una respuesta, pero finalmente rompió a llorar y pidió que la entrevista se detuviera por un segundo. Si hubo algún momento en el que quisiéramos darle un abrazo a Britney, fue este.

Britney llora por los paparazzi durante una entrevista de 2006

Esta no fue la primera entrevista triste que realizó en su carrera. El periodista Matt Lauer cuestionó a Britney sobre qué haría para que los paparazzi la dejaran en paz y ésta no pudo evitar derramar unas lágrimas. Ella dijo que sería su mayor deseo y que todos tienen derecho a la privacidad y el respeto.

"Quiero mi vida de regreso" (2018)

Britney parece haber expresado discretamente sus sentimientos y desesperación a lo largo de los años. En 2008, una grabación capturada por Rolling Stone tenía a la cantante de fondo, diciendo: “Básicamente solo quiero recuperar mi vida… quiero poder conducir mi coche. Quiero poder vivir solo en mi casa. Quiero poder decir quién será mi guardia de seguridad ". Y en 2009, según los informes, se subió a la oficina de un abogado con un paparazzo, con la intención de luchar contra la tutela.

La desgarradora interpretación de "Everytime" (2004).

En 2004, Britney dio una actuación muy emotiva de “Everytime” durante la fecha de Miami de la gira “The Onyx Hotel”, que fue transmitida por la cadena estadounidense Showtime. Antes de que comenzara la actuación, Britney dio un discurso sobre la cobertura de prensa de su vida personal y, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones que ha enfrentado, cree que eso la ha convertido en quien es hoy.

Durante la interpretación de la pista, puedes sentir el dolor y la emoción en la voz de Britney mientras pronuncia su interpretación. Realmente nos rompe el corazón al ver esto.

La crisis de 2007

El 2007 fue un punto de quiebre para ella. La cantante fue captada entrando a una peluquería, donde afeitó su larga cabellera. Nadie olvidará el rostro de aquella "muñeca perfecta" manchado de maquillaje, con la mirada perdida y un gran vacío reflejado en los ojos. Britney destruyó un parabrisas con una sombrilla, momento que fue captado por los paparazzis. En aquel entonces nadie entendía qué estaba pasando, sólo asumían que "estaba drogada", incluso se dijo que eran efectos de la depresión post parto o la ruptura no superada con Justin Timberlake.

Más de este tema

Fans acusan a Justin Timberlake de haber utilizado a Britney Spears, según el documental "Framing Britney"

La crisis de Britney Spears en 2007 fue muy real y debemos dejar de burlarnos

Britney Spears demuestra que lo más importante no es la talla, sino la actitud ante la vida

Te recomendamos en video