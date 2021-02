Fans acusan a Justin Timberlake de haber utilizado a Britney Spears, según el documental "Framing Britney"

Britney Spears es sin duda una de las estrellas más grandes que ha tenido la industria pop. No sólo llegó a enamorar con su talento para cantar y bailar sino también con su gran carisma y belleza.

La historia de cómo comenzó no es ningún secreto, desde muy temprana edad probó suerte en el mundo del espectáculo, participando en obras teatrales, comerciales y ambiciosas producciones. El Club de Mickey Mouse se convirtió un parteaguas en su vida ya que fue lo que la catapultó a la fama junto a otras estrellas como Ryan Gosling, Jessica Simpson y Christina Aguilera, con quien siempre le crearon una rivalidad.

Pero un integrante del "Club" que se convertiría en un punto clave en su vida y su carrera fue Justin Timberlake. Y es que aunque su relación es conocida por todos, un nuevo documental titulado "Framing Britney", expone el lado más oscuro de ésta que nadie conocía, poniendo a Justin en la mira.

The career of Britney Spears — and her life, in some ways — is at a crossroads. A documentary by The New York Times examines what you might not know about one of music’s biggest superstars, and her court battle with her father for control of her estate. https://t.co/T1T3pYusJ3 pic.twitter.com/MrfhbRGOM1

— The New York Times (@nytimes) January 30, 2021