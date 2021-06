Aislinn Derbez deslumbra con un bikini neón y demuestra que está en su mejor momento

Aislinn Derbez rompió las olas del mar con un increíble bikini en color-block que causó furor en las redes sociales.

La actriz presumió nuevamente su escultural figura y derribó las comparaciones a la cual la han sometido con Paulina Burrola, la actual novia de su ex esposo Mauricio Ochmann.

Aislinn se fue a Tulum a disfrutar del verano donde acaparó las miradas con un traje de baño de dos piezas en color negro combinado con amarillo, celeste y rosa fosforescentes, el cual dejaba al descubierto su tonificado abdomen.

Los internautas no tardaron en reaccionar y elogiaron, no solo su figura sino su traje de baño, el cual más de una quiere tenerlo en su armario.

“Me encanto tu bikini”, “De donde es tu bikini?”, demasiado hermosa”, Me encanta tú traje de baño 👙🤩, de donde es???, “Que linda estás!!!! Irradias felicidad”, le escribieron en la publicación.

La hija de Eugenio Derbez ha demostrado que poco le importan las críticas y la nueva vida que lleva su expareja, pues se le ha visto muy feliz y disfrutando de la vida.

La modelo ha estado de viaje los últimos días acompañada de su hermano Vadhir Derbez y algunos amigos, entre ellos Jonathan Kubben, con quien se ha rumorado que tiene un romance.

Durante sus vacaciones disfrutaron de imponentes vistas frente al coloso guatemalteco y caminaron por amplias veredas entre la naturaleza.

“Hicimos un viaje express a Guatemala🇬🇹 y fue una de las mejores experiencias. En sólo 3 días y medio hicimos lo que haríamos en una semana, terminamos destruidos pero valió toda la pena😅. Últimamente mis amigos me han enseñado que no necesitas muchos días libres para hacer un pequeño viaje o algo que siempre has querido hacer. Gracias al super #dreamteam : @momimfine @vadhird y @alosian por hacer estupideces todo el día😂 @summerferguson @felix.verhous”, escribió.