La felicitación de Aislinn Derbez para Mauricio y Eugenio por el Día del padre

La actriz Aislinn Derbez festejó a los dos hombres más importantes de su vida en el Día del padre. La famosa dedicó tiernas felicitaciones a Eugenio Derbez y a Mauricio Ochmann, demostrando que la familia es lo más importante para ella.

A través de sus redes sociales Aislinn dejó ver, como pocas veces, cómo es la relación entre su madre Gabriela Michel y su padre Eugenio Derbez. La famosa contó una divertida anécdota para celebrar a su papá y provocó ternura en sus seguidores al revelar cómo la apoyó durante su infancia.

Todo comenzó cuando la hija mayor de Eugenio tenía 12 años de edad. Su padre la recogió para llevarla a pasear y ella estaba nerviosa por mostrarle sus calificaciones en la escuela, ya que había reprobado matemáticas.

“Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien, no puedo entrar a la escuela mañana”, le dijo Aislinn con miedo.