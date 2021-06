Britney Spears nos enseña liberarnos de los complejos y da grandes lecciones de amor propio

Britney Spears es una de las cantantes más famosas de todos los tiempos, que alcanzó la fama en los 2000 con su tema Oops!… I Did It Again, y álbum con el mismo nombre.

Es reconocida como la “princesa del pop” y recibió importantes premios como MTV, Grammy, y Billboard.

A lo largo de su carrera ha vivido momentos como depresión y ansiedad, como el que vive actualmente.

Y es que hace unos días la cantante reveló la tortura que ha vivido durante los últimos 13 años bajo la tutela de su padre, James Spears.

Sin embargo, confesó que las redes la han ayudado a sentirse mejor, por lo que se mantiene activa en su cuenta de Instagram.

Allí publica videos bailando constantemente, y presume sus curvas sin temor, imponiendo tendencias incluso.

Y lo más importante, es que siempre luce su cuerpo y con orgullo, sin complejos por no tener un abdomen plano y se ve hermosa.

Britney Spears luce sus curvas en bikinis neón

Bikini enterizo verde neón

La celebridad posó luciendo un hermoso traje de baño en tono verde neón con un atrevido escote en V, muy sexy.

Complementó este atuendo con un abrigo negro y maxi botas blancas, luciendo sus curvas con orgullo y seguridad.

Traje de baño de dos piezas

Britney lució sus curvas en un hermoso traje de baño rosa neón de dos piezas, con el que lució segura y feliz.

Posó con unos stilettos, realzando su belleza y sensualidad, y también le agregó unas gafas a su atuendo para lucir aún más chic.

Instagram @britneyspears

Bikini enterizo rosa neón

El rosa neón es de sus tonos preferidos y le va muy bien, por eso lució hermosa un bikini enterizo en este tono.

El traje de baño tenía un atrevido escote en la espalda, y era amarrado en el cuello, realzando su sensualidad.

La celebridad no teme en mostrar sus curvas, pues acostumbra a bailar en crop tops y mini shorts, luciendo su figura con total seguridad y confianza, y dándonos grandes lecciones de amor propio.

