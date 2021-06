Una de las mejores cantantes y más exitosas de todos los tiempos es Britney Spears, y aunque se ha alejado de la música, actualmente sigue dando de qué hablar.

La celebridad ha vivido momentos difíciles en su vida y su carrera, como depresión y ansiedad, pero ha salido adelante.

Constantemente publica fotos y videos en sus redes en los que aparece en su casa, y bailando, que es lo que más ama hacer.

Britney Spears luce sus curvas con orgullo en jumpsuit de cuero

Recientemente la intérprete de Oops!… I Did It Again lució sus curvas en un jumpsuit de cuero negro muy sexy.

En la imagen se ve a Britney con este jumpsuit manga larga y ajustado de cuero con un cierre que iba desde el abdomen hasta el cuello.

“Catwoman en la casa”, escribió la celebridad en la imagen que obtuvo más de 400 mil likes y miles de comentarios.

Su cabello lo llevó suelto y complementó con unos tacones también negros, mostrando su lado más sexy y atrevido.

Instagram @britneyspears

“OMG la catwoman más hermosa”, “me encanta este look”, “tus curvas se ven divinas con este jumpsuit”, “Ops lo hizo otra vez”, “te ves hermosa a tu edad”, y “sí chica, tan sexy como siempre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, también publicó un video en el que bailaba con esta sexy prenda y sus tacones, mostrando sus mejores pasos de baile.

La cantante también lució sus curvas en un jumpsuit de cuero en tono verde, demostrando que es una de sus prendas favoritas.

Britney y su bikini neón

Hace pocos días la cantante de 39 años lució su figura en un bikini en tono neón enterizo y un abrigo negro.

El bikini tenía un atrevido escote y lo complementó con unas maxi botas blancas, uno de sus mejores looks con los que realzó su sensualidad.

