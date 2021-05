Britney Spears y la foto con sus hijos que prueba que siempre ha sido una gran madre

Britney Spears es una de las cantantes más famosas que saltó a la fama tras su participación en el programa de televisión The Mickey Mouse Club.

Pero no fue hasta el 2000 cuando lanzó su primer álbum Oops!… I Did It Again, y su tema promocional con el mismo nombre se convirtió en todo un himno para las adolescentes.

Todas querían ser como Britney y no había lugar donde no sonaran sus temas, tanto fue su éxito que fue reconocida como la “princesa del pop”.

La foto de Britney con sus hijos cuando estaban pequeños

La celebridad ha publicado varias fotos junto a sus hijos actualmente, dejando ver lo grandes que están a sus 14 y 15 años.

Ellos lo son todo para ella, y a pesar de la situación que vive, trata de pasar el mayor tiempo con ellos y eso la hace muy feliz.

Pero, además, recientemente, compartió una imagen inédita de cuando sus hijos estaban pequeños y la acompañaron a una de sus giras, dejando ver que siempre ha sido una buena madre.

“Tuve a mis bebés muy pequeños … en todas las piscinas a las que íbamos de gira, todos los bebés acudían en masa porque siempre traían la mayor cantidad de juguetes 🧸🪁🪀… ¡¡¡Realmente soy una mamá bebé 😜😜😜 !!!!”, escribió la celebridad.

La imagen obtuvo más de un millón de likes, y sus fans la llenaron de halagos, diciéndole que es la mejor mamá.

“¡Eres una madre increíble! Sé que tus bebés te aman más que a nada”, “¡Ellos acudieron en masa a ti porque eres tú, hermana amiga!”, “trabajando y siendo una gran mamá”, “¡Y haces un trabajo fabuloso! Eres una persona increíble con mucho peso sobre tus hombros”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Britney Spears y sus problemas de adicción y depresión

Debido a la presión de la fama y de estar rodeada en un mundo de excesos, la cantante se vio envuelta en adicciones, y constantemente era captada saliendo de bares y antros en mal estado.

Esto, más su vida de fama, y la separación de su esposo, Kevin Federline, la llevó a sufrir de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales, por lo que recibió tratamiento médico.

La relación con Kevin Federline

En julio de 2004 la celebridad anunció su compromiso con Kevin Federline, tras tres meses de noviazgo, y se casaron el 18 de septiembre, de ese mismo año.

Tuvieron dos hijos Sean y Jayden, pero se separaron en el 2007 y allí fue cuando la vida de Britney se vino en picada.

Y es que después de su separación empezó a consumir sustancias mucho más frecuente y se dejó ver en mal estado en público, siendo fotografiada por los paparazzis.

Por eso, tuvo que ser internada varias veces en clínicas de rehabilitación y no la consideraban apta para cuidar de sus hijos.

Muchos la han criticado y la han catalogado como una “mala madre”, porque aseguran que nunca ha cuidado de sus hijos, pero no es así y lo dejó claro con esta imagen del pasado.

