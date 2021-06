Así lucirán Katy Perry y Orlando Bloom en 2055, los artistas envejecieron para potente campaña

Katy Perry (36) y Orlando Bloom (44) aparecieron desaliñados y envejecidos para ofrecer un poderoso mensaje a los estadounidenses sobre la supresión de votantes.

La pareja realizó una emisión desde un futuro distópico en el año 2055, en donde representan a los luchadores de la libertad y advierten a la población del 2021 sobre el peligro que sufrirá la democracia si no se aprueba el denominado For The People Act (Para el pueblo o Para la gente) que plantean en Estados Unidos para proteger el derecho al voto.

El material audiovisual muestra a las celebridades con canas, ropa desaliñada y llorosos.

Katy Perry y Orlando Bloom se unen para crear conciencia

Transmisiones del futuro, es el proyecto de una organización no partidista llamada RepresentUs para el cual participaron los famosos sin cobrar nada de dinero.

“Ustedes son nuestra única esperanza, la América que conocen no existe en nuestro futuro. La democracia ha muerto. No tenemos voz. El futuro no tiene por qué ser así. Tienes el poder de cambiarlo. Salva la democracia mientras puedas”, expresan desde un bunker.

La cantante explica en el vídeo que “Todo empezó cuando la supresión de voto se extendió por toda América. Los proyectos de ley sobre el derecho al voto llegaron al Senado. Los colegios electorales cerraron. Perdimos nuestro derecho al voto”.

Al final de la campaña, la pareja huye del enemigo que les persigue y mandan un mensaje a su hija Daisy, que ahora tiene 9 meses: “Dile a Daisy que la queremos”.

Luego de grabar la campaña el reconocido actor de Hollywood expresó: “La Ley For the People es la pieza legislativa más importante de nuestras vidas, y el 70% del pueblo estadounidense la apoya. Debe aprobarse, o arriesgamos todas las libertades prometidas por la democracia estadounidense”.

Por su parte, su esposa agregó: “Como vimos más recientemente en Georgia y Texas, los políticos están atacando nuestra libertad de votar mediante la aprobación de leyes que dificultan las cosas para las personas mayores, los veteranos, las comunidades de color y los votantes rurales, para que puedan emitir sus votos.

