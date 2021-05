Katy Perry le asegura el futuro a su hija con esta particular herencia

Katy Perry se convirtió en madre hace nueve meses y desde entonces lo único que piensa es en el bienestar de su hija y en la herencia que le otorgará a su retoñito.

La cantante decidió dejarle a la pequeña Daisy Dove como parte de su herencia sus más hermosos y extravagantes atuendos que ha lucido a lo largo de su trayectoria profesional.

“Me gustaría que esos diseños vuelvan a ser utilizados. Desde luego, ella tendrá carta blanca para asaltar mi armario cuando le apetezca”, reveló durante una entrevista con Pop Sugar.

Sin duda una herencia que envidiaría cualquier fanática de la intérprete de ‘Roar’ quien ha impresionado en más de una oportunidad con su colorido estilo.

Katy Perry podría sumar este atuendo a los que heredará su hija. Foto: @katyperry

Perry reveló que en su guardarropas ha separado algunas prendas que quisiera que su hija pueda usar en ciertas ocasiones especiales, sin embargo, no descarta que su hija tenga gustos góticos y decida no usar su particular herencia.

“Necesito que alguien les dé una nueva vida, que vayan a algún lado. Pero también soy consciente de que Daisy podría acabar siendo gótica y de que me diría: ‘No, mamá, muchas gracias”, expresó.

Katy Perry y su historia de amor con Orlando Blom

Katy Perry y Orlando Blom le dieron la bienvenida a su hija en agosto del año pasado y su nombre lo escogieron en honor a la madre de la artista, desde entonces la pareja ha derrochado amor en redes sociales.

Al parecer el nacimiento de su hija los unió aun más pues a pesar de que llevan cinco años juntos en 2017 se separaron por al menos 10 meses y retomaron su historia de amor en 2018.

La pareja se ha mostrado más feliz que nunca. Foto: @orlandobloom.

Blom le pidió matrimonio a la rubia a finales de febrero de este año durante un viaje a Los Ángeles. Algo que reveló la misma cantante en el programa de Jimmy Kimmel.

Recientemente la estadounidense publicó el vídeo promocional de su residencia en Las Vegas, un nuevo show que comenzará el 29 de diciembre.

En el mismo se pueden ver algunos de los vestuarios que ha usado en algunas de sus presentaciones y acá te lo dejamos: