Pampita confirma que está embarazada ¡Está esperando una niña!

Tras semanas de incertidumbre, los rumores llegaron a su fin: Pampita confirmó que está embarazada y reveló que está esperando una niña.

La modelo y presentadora argentina dio a conocer la noticia en su cumpleaños número 43, el que celebró junto a su familia y cercanos en un hotel de la Riviera Maya, en México.

Lo anterior se pudo ver en un video compartido en redes sociales, en el que aparece sosteniendo un globo negro con confetti en su interior, lo que se utiliza para revelar el sexo del bebé.

Tras reventarlo a vista de todos los presentes, un montón de pétalos rosados cayeron al suelo, dando cuenta de que está esperando una niña.

"Amor mío @robergmoritan… ¡Dios nos mandó el regalo que soñábamos! ¡Ella ya nos tiene locos de amor! 💕", escribió Pampita junto al registro, que inmediatamente obtuvo reacciones por parte de sus seguidores en Instagram.

Además, agradeció al hotel "por este cumpleaños tan espectacular y todo el cariño que nos dan siempre!".

Los rumores de embarazo

Recordemos que las especulaciones en torno al embarazo de Pampita comenzaron en diciembre del año pasado. Si bien la argentina no desmintió la información, entregó una curiosa respuesta que generó sospechas tanto al otro lado de la cordillera, como en nuestro país.

Posteriormente, compartió algunas fotografías en redes sociales, recibiendo una serie de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraban que se le asomaba una pancita. Sin ir más lejos, en medio de sus vacaciones en la Riviera Maya, la modelo y presentadora compartió unas fotografía posando en bikini, recibiendo una serie de mensajes aludiendo al tema.

La esposa de Roberto García Moritán lució un conjunto negro con un sombrero en el mismo tono, mientras posaba con sus brazos al aire. "Life is too short to waste on negativity… Sit back and enjoy… ¡Think POPsitive! (La vida es muy corta para desperdiciarla en negatividad… Siéntate y disfruta… ¡Piensa POPsitivo!)", escribió junto a los registros.

Muchos de sus seguidores observaron que su vientre lucía un poco abultado, aunque otros aseguraron que no presentaba cambios. "Yo no quiero ser bruja, pero me parece que está embarazada. Está radiante. Dios la bendiga", dijo una persona, sumándose a los rumores sobre su embarazo. "Pancita de embarazada😍", señaló otra.

