Natalia Duco presentó a su hijo recién nacido en "Bienvenidos"

Esta semana la deportista Natalia Duco dio a luz a su primer hijo, Luciano. La atleta quiso compartir su alegría con los televidentes del matinal de Canal 13 Bienvenidos, en una transmisión desde la clínica este jueves.

La ganadora de Masterchef Celebtity se mostró muy emocionada con la llegada de su bebé y reconoció que ninguno de los logros que ha obtenido en su carrera deportiva se comparan con este momento.

"No hay ninguna otra medalla ni felicidad que se asemeje. Siempre las mamás dicen eso, pero hasta que uno no lo vive… todos los que son papás y conocer a tu bebé, y verle la carita y escucharlo llorar, te cambia la vida. Es como que en un segundo eres otra persona, no hay vuelta atrás, y es un amor que te… no sé… creo que es como primera vez que una se siente plena, llena de amor", explicó.

Duco relató cómo fueron los primeros minutos luego de conocer a su hijo. "Te ponen una mantita que uno no ve para el otro lado, entonces el Rafa (su pareja) lo vio primero que yo, y de repente uno escucha el llanto, y ahí me puse a llorar, porque ahí dije Uy, está fuera de mi guatita", agregó.

La atleta, que conoce la importancia del apego, se preocupó de tener a su bebé en brazos durante unos minutos al momento de nacer. "Lloró y ahí lo vi, me lo pasaron en los brazos, y algo súper importante, que lo tuve harto rato desnudito en mi pecho para generar apego, y eso en esta clínica te dejan tener ese minuto de contacto", contó y agregó "entonces se quedan en el pecho, los tranquiliza, los termo regula y listo".

Natalia Duco presenta a su hijo en Bienvenidos

El apoyo del matinal

Natalia Ducó además agradeció al panel del matinal, especialmente a Raquel Argandoña y Tonka Tomicic. "Agradecerles a ustedes por haberme acompañado durante todo el embarazo, mi camino por Masterchef. Han estado siempre presentes y por eso hice este contacto, porque les tengo mucho cariño a todos. La Raquel fue a mi casa, la Tonka siempre me escribe".

La deportista terminó el despacho con un mensaje para las futuras madres, donde aprovechó de hablar de la importancia del deporte en esta etapa de la vida. "Y también de mandarle ese mensaje a las mamás de que vale la pena, que es lo más lindo que te puede pasar, que hagan deporte, sean o no deportistas, que les va a ayudar mucho para la vida. No tengan miedo, sigan las indicaciones de su doctor, y tratemos de ser un país con más movimiento, más vida sana, y que eso se transmita a los hijos", cerró.



