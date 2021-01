"¿Se asoma una pancita?": Pampita aumenta rumores de embarazo con postales desde México

La expansión de la familia de Carolina Ardohain es uno de los temas que se ha tomado la farándula argentina durante las últimas semanas, pues son varios los medios transandinos que han especulado sobre un posible embarazo de la animadora. Los rumores incluso se han trasladado hasta su cuenta de Instagram, en donde los seguidores de Pampita aseguran que está embarazada.

La situación volvió a repetirse en una de las últimas publicaciones de la modelo, en la que aparece posando en una de las playas de la Riviera Maya, en México. La esposa de Roberto García Moritán lució un conjunto negro con un sombrero en el mismo tono, mientras posaba con sus brazos al aire.

"Life is too short to waste on negativity… Sit back and enjoy… ¡Think POPsitive! (La vida es muy corta para desperdiciarla en negatividad… Siéntate y disfruta… ¡Piensa POPsitivo!)", escribió junto a los registros, que inmediatamente generaron comentarios sobre el tema.

Muchos de sus seguidores observaron que su vientre luce un poco abultado. Sin embargo, otros aseguran que no ha presentado ningún cambio. "Yo no quiero ser bruja, pero me parece que está embarazada. Está radiante. Dios la bendiga", dijo una persona, sumándose a los rumores sobre su embarazo. "Pancita de embarazada😍", señaló otra.

"Diosa como siempre… ¿Pero se asoma una pancita?", "Tiene la figura de embarazada , porque nunca de costado", y "Tiene un poquito de panza", fueron otros de los comentarios que recibió Pampita. Otras, en tanto, se aventuraron a decir que espera una niña, aunque la noticia aún no está confirmada.

Desliza para ver las imágenes:

Cabe señalar que Pampita se refirió al tema hace algunas semanas, cuando comenzaron a surgir los rumores. La modelo envió un audio al conductor de Los Ángeles a la Mañana (LAM), Ángel de Brito, indicando que no tendría problema en contar si estuviera embarazada.

"La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros", dijo.

Por otra parte, Andrea Taboada, una panelista del programa, fue un poco más allá y contó que ya le habían confirmado el embarazo. "Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses. Que congeló óvulos", señaló.

