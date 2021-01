Aseguran que Juanita Ringeling y Matías Assler estarían esperando a su primer hijo

La relación entre Juanita Ringeling y Matías Assler parece estar más consolidada que nunca. La pareja, que se encuentra viviendo en Cachagua en una casa fabricada de manera sustentable, estaría preparándose para recibir la llegada de un bebé.

Al menos así lo aseguró el portal de espectáculos El Filtrador, que aseguró que la pareja estaría esperando a su primer hijo.

Por el momento, ninguno de los dos actores se ha referido al tema, ni ha desmentido o confirmado la información.

Juanita Ringeling y Matías Assler - Instagram

Juanita y su casa de barro

La oriunda de Zapallar conversó con el diario La Cuarta acerca de la mística idea de construir una casa con barro. Sí, efectivamente, de barro. Y es que no se trata del común y corriente sino aquel que es sometido a un fundamental proceso ecológico.

"Empecé hace años y tiene que ver con la forma de alimentarme, cómo dispongo mi basura, etcétera", explicó la actriz. Juanita Ringelin agregó que se dijo a sí misma: "Llegó el momento de construir mi casa. Comencé a averiguar cómo era posible para así vivir alineada a los valores que intento llevar a diario".

El medio le consultó sobre la técnica aplicada para edificar el hogar. "No es adoble, y no es quinca, pero que usa paja y barro para construirse", reiteró

Juanita Ringeling contó que su inspiración nació del amor que siente por los pueblos de Arica y Parinacota, ubicados al norte del país. "Están hechos en su mayoría de barro, y siempre me he sentido muy cómoda en esos lugares. Yo dije 'así de cómoda me quiero sentir en mi casa', ser una extensión de la tierra, y en eso estamos".

Cuarentena juntos

Tiempo atrás la actriz contó en conversación con Jordi Castell en el programa "El Aperitivo" que se transmite por Instagram Live, cómo fue el periodo de cuarentena en Cachagua junto a su pareja.

"Nos vinimos a Cachagua. Viví en Estados Unidos como 4 años, llegué en junio y estuve sin casa hasta diciembre. Volví a la casa de mis padres en Cachagua y ahora nos arrendamos una casa en marzo para nosotros. Fue el momento justo. Estábamos los dos sin mucha pega en Santiago. Yo feliz me vuelvo de donde soy y aquí estamos", dijo la actriz.

"Somos actores y estamos en este medio, pero no estamos muy metidos, nos gusta demasiado la naturaleza, siempre escapamos, escapamos de la ciudad, de la exposición, y por eso enganchamos tan bien. No llevamos tanto tiempo. Ha sido muy intenso", continuó.

A modo de reflexión sobre lo que han sido los días de confinamiento, Ringeling sostuvo que "cuando uno estuvo obligada a quedarse con lo más próximo, empecé a sentir esto, empiezas a ser una familia, estamos los dos, no podemos hablar con nadie más, estamos en cuarentena, no sabemos qué va a pasar. Es una sensación rara".

