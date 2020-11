Laura Prieto se encuentra en una relación con pareja 11 años menor: "Es una lluvia de colágeno"

Una noche de revelaciones fue la que se vivió en Sigamos de Largo, con la participación de Yamila Reyna, Eugenia Lemos y Laura Prieto. Las famosas sorprendieron con desconocidas historias sobre su vida íntima, y mientras que la comediante argentina desclasificó su romance con un conocido actor chileno, la uruguaya contó que se encuentra en una relación con un joven 11 años menor que ella.

"Laura hasta en pandemia agarra pololo fíjate", comentó Fran García-Huidobro, invitando a la ex Calle 7 a contar detalles de su relación. "¡Llegó a mi casa!", explicó esta, ante la incredulidad de las animadoras. "Te juro que este hombre llegó a mi casa", agregó.

"Yo vivía con unas amigas en otra casa el año pasado y había estado internada, había tenido pielonefritis. Te juro que en ese minuto estaba como 'mi vida vale hongo'. Salí a la casa de una amiga, primera salida que tenía. Llego a la casa y estaba llena de cabros chicos. Yo dije '¿Qué es esto?"", dijo.

Laura Prieto por relación con pareja 11 años menor - Canal 13

"Me siento ahí en la piscina a tomarme una cerveza, indignada porque había tanta gente en mi casa, y se sienta este cabro y me empieza a mirar y encachado. Dije 'Ah, buena onda'. Después dije '¿sabí qué? Lo voy a invitar a mi cumpleaños'. Llegó a mi cumpleaños y después me tuve que ir a Uruguay. Y cuando llegué, ahí empezamos como a salir y justo nos agarró la pandemia", agregó.

Tras el testimonio de Laura Prieto, Fran García-Huidobro reparó en la diferencia de edad. "Es 11 años menor que tú", dijo, a lo que Maly Jorquiera se sumó preguntando qué se siente. "Mucho colágeno. Una lluvia de colágeno", señaló entre risas la modelo de 35 años.

"Es que yo soy radical como que nunca encuentro el promedio. Voy de los 50 a los 20. No hay un punto medio. Te juro que digo, me doy las ganas: 'Ahora sí Laura, ahora sí"", agregó, indicando que "en la variedad está el gusto".

