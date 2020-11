Pamela Díaz se sincera sobre su relación con Cretton: "No sabemos cuánto va a durar"

Lo que parecía una conversación de proyectos profesionales terminó siendo una charla sobre amor. La modelo Pamela Díaz fue invitada especial en la más reciente emisión del matinal 'Mucho Gusto'. Los panelistas estaban súper interesados en que 'La Fiera' hablaraba de su relación con Jean Philippe-Cretton.

La farándula nacional apenas asimila el romance que ambos artistas confirmaron en pleno viaje de vacaciones en Cancún. Chiqui Aguayo, amiga de la presentadora y también invitada en 'Mucho Gusto', confesó que tampoco creía que estuviesen juntos. "Yo pensé que era una campaña publicitaria, porque no tenía ninguna lógica", dijo.

Pamela Díaz confiesa sus dudas sobre la relación

Hace unos días la empresaria presumió en su cuenta de Instagram la historia que vive con Jean Philippe-Cretton. A través de sus historias afirmó ser una mujer comprometida y hasta habría lanzado una indirecta a su ex pareja Fernando Téllez. En la red social entonó la canción 'Después de ti qué' y agregó que "Después de ti hay tantos".

Sin embargo, las insistentes preguntas en el matinal como el primero beso o la petición de pololeo acecharon sus dudas. "Nunca me pidió pololeo (…) Estamos saiendo, no sabemos cuánto va a durar, capaz que mañana terminemos", se sinceró la modelo sorprendiendo al mundo de los espectáculos.

Pamela Díaz confesó además que al principio no se sentía atraida por el periodista. "Cuando yo estaba en 'La Noche es Nuestra' a mí no me gustaba. No había ni buena ni mala onda, éramos compañeros de trabajo y yo jamás me metería con un compañero de trabajo", explicó.

Karla Constant, panelista del matinal 'Mucho Gusto' reiteró el escenario sobre los rumores de que a 'La Fiera' le desagradaba su actual pareja, sin embargo, terminó cediendo. "Yo creo que estaba vulnerable", contestó la modelo soltando una carcajada.

Jean Philippe-Cretton también se pronuncia

A través de las redes sociales hay seguidores que continúan cuestionando si la relación del animador con Pamela Díaz es verdadera o solo es un romance en formato de farándula.

El diario La Cuarta reseñó que a través de una ronda de preguntas y respuestas que compartió con sus fans, uno de ellos confesó que no se cree la relación que sostienen ambos famosos. Jean Philippe-Cretton aprovechó el momento para responder de forma irónica.

"No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación. Apareces un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir", bromeó el también periodista.

Ante los motivos sobre por qué decidieron mantener la relación en secreto, Pamela Díaz reveló hace unos días la razón. Desde el programa de Instagram 'Socias 3.0', La Fiera contó que "no estábamos seguros que nos queríamos". Begoña Basauri, conductora del espacio, saltó de emoción y aseguró que tanto la modelo como Cretton "ahora sí se quieren y están seguros de eso".

Las relaciones de pareja en el mundo de los espectáculos resultan ser una modena al aire en muchas ocasiones. Hasta el momento Pamela y Jean Philippe lucen sólidos, afrontan las polémicas y responden sin tapujos a quienes dudan sobre el romance que están viviendo.

Las vacaciones en México, con "propuesta" de matrimonio incluida, terminó de excelenta forma. Solo queda esperar que el tiempo dé la razón al amor o a las reiteradas sospechas de que solo es una aventura.

Más de 2,3 millones de seguidores sostiene "La Fiera" en Instagram - Instagram @pamefieradiaz

