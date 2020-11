Jorge Zabaleta por relación de Jean Philippe con Pamela Díaz: "Dije 'oh… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la r...!"

Un hilarante momento fue el que protagonizaron los integrantes de Socios, cuando Jorge Zabaleta contó su reacción tras enterarse de la relación entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. En tono lúdico, el actor se refirió al momento que se encuentran viviendo los animadores, quienes confirmaron su romance antes de su viaje a México.

Pancho Saavedra bromeó con que el actor encontraba guapa a la Fiera, mientras Stefan Kramer imitaba al periodista de Chilevisión. "Jorge Zabaleta quiere saber qué pasó", dijo Saavedra. "No me interesa, no me interesa…", dijo Zabaleta. "Sí te interesa", insistió el conductor de Lugares que Hablan.

"No me interesa lo del Jean Philippe y todo…", remarcó el actor. "¿Pero por qué no te interesa?", preguntó Pancho Saavedra, mientras Kramer seguía imitando al periodista. "Cuenta qué es lo que estaba diciendo antes de mí, que no me la podía…", dijo este.

"No, no, no. No dije eso. Dije que ojalá que haya salido todo lindo no más", señaló Jorge Zabaleta. Sin embargo, Kramer lo desmintió. "¿Nada más? Algo más dijiste, amigo", comentó, con la voz de Jean Philippe Cretton. "No, ojalá que sea todo lindo. Ojalá que Jean Philippe haya estado a la altura de las circunstancias", contestó Zabaleta.

"¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!"

Momentos más tarde, Stefan Kramer imitó a Don Francisco y le preguntó a Pedro Ruminot cuál fue su reacción al enterarse del romance entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. "¿Yo? Yo… Me alegré, me alegré el corazón, genuinamente. Pero es una pareja que uno no se imagina", dijo el comediante.

"¿Pero por qué no te lo imaginas?, ¿porque ella es como más grande y él más chico?", preguntó Pancho Saavedra. "No, ná que ver. Porque yo no sabía que estaban juntos. No me imaginé que estaban juntos", explicó Pedro Ruminot, agregando que "como que vi la foto y dije 'mira, wena'. Y seguí mirando fotos".

En ese instante, Jorge Zabaleta intervino en la conversación con una frase que sacó risas. "Yo dije 'oh, este conche… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!"", expresó el actor, mientras Pancho Saavedra reproducía un video que le envió el periodista. "Wena, Pancho. Te envío video para que me creai. Estoy grabando. Mira…", decía este.

"'Estoy haciendo aquí un comercial… Me estoy tatuando a Pamela"", comentó Jorge Zabaleta. "Jorge tiene cosas que decir", dijo Pedro Ruminot a modo de broma. "Cuenta, conche… Te odio, hueón, te odio", remarcó Zabaleta, a quien le mostraron el video de Jean Philippe Cretton.

"Te odio, hueón, te odio", dijo el actor. "¿Por qué lo odia? Porque Jorge Zabaleta era tanto lo que le gustaba la Pamela Díaz que se robó la gigantografía de Malta Morenita. Así le gustaba", reveló Pancho Saavedra, siendo respaldado por el mismo actor, quien confesó que "es lo único que he robado".

