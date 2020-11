Yamila Reyna confiesa que tuvo "romancillo" con conocido actor de teleseries

La noche del martes, Yamila Reyna estuvo como invitada en Sigamos de Largo, en donde participó de una distendida conversación con las animadoras y las ex chicas reality Laura Prieto y Eugenia Lemos. Durante la velada, la argentina habló sobre su paso por Infieles y reveló que tuvo un romance con uno de los actores del programa.

Se trata de Álvaro Gómez, conocido por sus papeles en producciones como Las Vegas (2013), Amanda (2016) y Pacto de Sangre (2018). La actriz y comediante se refirió al desconocido pasaje con el artista, luego de repasar su ingreso al programa de Chilevisión.

"La cosa es que después me llaman de Chilevisión ya para hacer uno de los Infieles y fue todo un tema porque no me sentía cómoda, yo no sabía. Pero quería hacerlo porque era con Gabriel Prieto y quería trabajar con Gabi, que es un sol. Tuve la suerte, además, que mi primer Infieles haya sido con él", partió contando.

"Me toca con Gabo y fue muy linda la experiencia. Además, Gabo me decía 'viene la escena de sexo'. Era en una ducha. Entonces, era con el agua, la cámara, todo un cacho y entonces él me decía 'bueno, yo te pongo la mano así (sobre el pecho) para que no se te vea nada'. Y en mi primer Infieles no se me ve nada. Se ve el perfil y la mano del Gabo me tapaban todo el rato. Y ahí le agarré el gusto y me clavé como cuatro Infieles", contó.

En ese momento, Yamila Reyna fue interrumpida por Fran García-Huidobro, quien comentó que "después te tocó con Álvaro Gómez, que parece que no le pediste nada que te tapara tanto la pechuga". Sus palabras provocaron la reacción inmediata de la argentina quien, de hecho, reveló que tuvo un romance con el actor.

"No, pero si Álvaro y yo… Mamita, mira. Álvaro y yo tuvimos como un romancillo…", dijo ante la impresión de las presentes. "¡No te puedo creer!", señaló la animadora, evidentemente sorprendida. "Es mi amigo, somos amigos con Álvaro. Soy amiga de la Fran, de la Francini (Amaral), que después estuvo con él", explicó la transandina.

"Bueno, pero la Francini está pololeando hace mil años con otro. Ya fue eso", explicó Laura Prieto. "Cuando hicimos el Infieles con Álvaro, Álvaro estaba con la Francini. Estaban pololeando", aclaró la protagonista de la historia en Sigamos de Largo.

