"Me costó pegas": Alonso Quintero habla de su relación con Sigrid Alegría

La vida sentimenta nunca debe impactar en el escenario laboral de una persona, o al menos no debería ser así. Sin embargo, esa fue la situación que atravesó el actor Alonso Quintero, quien se refirió recientemente a la relación que sostuvo con la también artista Sigrid Alegría.

El también músico chileno tuvo un romance con la actriz que salió a la luz pública en diciembre de 2013 y duró aproximadamente un año. La atención mediática se centró en la diferencia de edad entre ambos. Él tenía 20 años y ella exactamente 39, además de dos matrimonios y tres hijos.

Alonso Quintero y su relación con Sigrid Alegría

En un nuevo capítulo de 'La Divina Comdida', transmitido por Chilevisión, el actor habló sobre la historia que vivió con Sigrid Alegría. Finalmente no fueron ellos ni la diferencia los que acabaron con la relación, sino la constante polémica mediática en la que vivían.

El romance de Gloria Simonetti con un hombre 30 años menor fue el preámbulo para pasar a la vida de Alonso Quintero. Marlen Olivari, otra de las invitadas, preguntó si el artista había conseguido más trabajos gracias a ese amor y a la fama que ya sotenía Sigrid Alegría.

La respuesta del músico fue contraria, pues afirmó que "me costó pegas" (trabajos). "Eso no es pega para mí, porque yo no lucro ni vendo mi vida privada", expresó el estudiante de sociología.

Más adelante en el programa decidió ofrecer más detalles sobre su historia con Sigrid Alegría. "La gente es muy prejuiciosa. En algún momento yo tenía un contrato, tenía que hacer un proyecto de una telesería que duraba un año más y a mí se me bajó el proyecto", contó Alonso Quintero.

El actor señaló que la única razón que le dieron para que su trabajo fuera suspendido es precisamente la relación con Sigrid Alegría, ya que según los productores, generaba una imagen que no daba resultado. "La gente no lo toma tan bien, porque es muy distinto. Chile no está acostumbrado a este tipo de cosas".

Persecución mediática

Alonso Quintero ofreció más información y agregó que en algún punto se volvió agotador para ambos. "Cuando empezó este cuento con la Sigrid teníamos a los canales de televisión afuera de la casa todos los días. Por meses", dijo el artista.

Pese a los desagradables episodios, que no venían de sus propias responsabilidades, Alonso aseguró que tiene buenos recuerdos de la relación con Sigrid Alegría. Incluso aclaró que actualmente se llevan bien y mantienen una amistad.



Vida amorosa de ambos

Antes de relacionarse con Quintero, Sigrid estuvo dos años casada, entre 1997 y 1999, con el actor Andrés Velasco, y con quien tuvo un hijo. Entre 2010 y 2013 contrajo matrimonio con el productor de radio y televisión Juan Ossandón, dando a luz dos hijos más: Baltazar y Luciano.

Por su parte, Alonso Quintero se emparejó con la bailarina y cantante Magdanela Müller entre 2011 y 2012. El actor comenzó a ser conocido en la televisión gracias a su participación en la telenovela 'Vivir con 10' y la teleserie 'Otra vez papá'.

