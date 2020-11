La princesa Diana no volvió a casarse por estas poderosas razones

La princesa Diana era preciosa. De hecho, un estudio científico han determinado que se trató de la “royal” más hermosa de todos los tiempos. Sin embargo, nunca volvió a casarse lo que causa intriga entre sus seguidores.

El matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos fue uno de los más apoteósicos de la realeza británica. Se transmitió por televisión y millones de personas estuvieron pendientes de todos los datos de la ceremonia. Todo parecía un cuento de hadas, pero estaba muy lejos de la realidad.

Carlos y la princesa Diana tuvieron pocas citas antes de irse y él entonces estaba enamorado de Camila Parker, quien ahora es su esposa. Lady Di y el príncipe de Gales tuvieron 15 años de matrimonio y, como sabemos, todo terminó en polémica.

La boda del príncipe Carlos y la princesa Diana fue una de las más seguidas en la historia de la realeza. - Agencias

¿Por qué la princesa Diana nunca volvió a casarse?

La princesa Diana era una mujer rodeada de admiradores. Su belleza hechizaba a cualquiera que se le acercaba. Ella tuvo amoríos después de su separación con Carlos, pero nunca volvió a comprometerse para casarse ¿Por qué?

Del fruto de su matrimonio tuvieron dos preciosos hijos: Los príncipes William y Harry. El primogénito le pidió a Diana que no volviera a contraer nupcias nunca más después de separarse de su padre.

El principe William no quería que su madre se volviera a casar. - Agencias

Fue la propia princesa Diana quien hizo esta revelación en una entrevista con Ingrid Steward, la editora de la revista Majesty, un año después de la ruptura definitiva con el hijo de Isabel II.

“Dijo que le encantaría tener más hijos y que no se veía soltera siempre. Harry quería que se volviera a casar”, contó Steward. Sin embargo, inmediatamente después confesó que su hijo mayor no quería que ella volviera a contraer matrimonio. "William no quería. El mayor quería a su mamá para él solo”, agregó la editora.

También era muy acosada por los medios

Además de la petición de William, la princesa Diana decidió que lo mejor era no volver a casarse porque era una mujer sumamente acosada por los medios y no quería esa persecución para un futuro matrimonio.

No solo era una bella y con un gran vínculo con la realeza, Lady Di también era llamada "La princesa del pueblo. Esto debido a sus grandes labores altruistas, su sensibilidad y la sencillez que la caracterizaban.

Todo lo que representaba la princesa Diana era objeto de interés para los periódicos y los parazzis. Tenía que vivir oculta y ella no quiso eso para una futura relación.

Consciente de esto y de la petición de su hijo mayor, la princesa Diana optó por quedar libre para siempre después de su polémica separación con Carlos.

La princesa Diana fue considerada por un estudio científico como la royal más hermosa de todos los tiempos. - Agencias

Por muchos pretendientes que la rodearon, ella sabía perfectamente que ninguno estaría dispuesto a vivir la persecución mediática a la que ella se exponía y que prácticamente le impedía tener una vida privada.

La situación para Ladi Dy era complicada. Tuvo varios romances luego de divorciada, pero no presentó públicamente a ninguno a la prensa. Sin embargo, nunca faltó quién captara a la princesa del pueblo con algún compañero sentimental.

¿Realmente estaba alguien tan loco de amor como soportar la pérdida de privacidad y la sombra de la princesa Diana para toda la vida? Ella creyó que no.

Tampoco Willian hubiera querido a ningún padrastro. Así fue como la mujer más hermosa de las royals murió soltera, tanto para complacer a su hijo como para proteger a cualquier pareja que la enamorara de lo que ella tuvo que soportar en vida.

