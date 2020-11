“¿Quién es Camila?”: La terrible forma en que el príncipe Harry se enteró de que su padre mentía

Se conoce mucho del amor que sentía el príncipe Harry quería a su madre, Lady Di. Sin embargo, el hijo menor también sentía mucha confianza en su padre, el príncipe Carlos. No obstante, Harry en su infancia sufrió un decepcionante día. El día que descubrió que su padre mentía.

Como sabemos, la relación entre la princesa Diana y el heredero de la corona británica estuvo llena de polémica. Todo indica que Carlos se casó con Lady Di aún enamorado de Camila Parker, quien es ahora su esposa.

Diana, con mucho dolor, decidió contarle a su hijo mayor, el príncipe William lo que ocurría en su matrimonio. Pensó que de todas formas su primogénito se iba a enterar del triángulo amoroso que marcó su matrimonio. No obstante, prefirió no decirla nada al príncipe Harry. Ella consideró que estaba muy pequeño y no podría comprender la situación.

Príncipe Carlos junto a Camila Parker.

¿Cómo se enteró el príncipe Harry de la existencia de Camila Parker?

El príncipe Harry tenía dos años menos que William. Su madre pensó que aún era muy pronto para comprender lo que se suponía era una aventura amorosa. Le asustó poder hacerle daño a su sensitivo y emocional hijo menor.

Así fue que Harry se convirtió en el único de la familia real que no sabía nada de Camila Parker. Tampoco de lo que ocurría en el matrimonio de sus padres.

Diana siempre tuvo una espectacular relación con sus dos hijos.

El más pequeño de Diana y Carlos se enteró de la existencia de una tercera persona en la vida de sus papás de una forma terrible. En un momento inesperado descubrió la verdad por televisión.

Nadie podía imaginar que el príncipe Harry oyera hablar por primera vez de Camilla Parker de esa manera. En el documental “Diana: The Woman Inside” que fue emitido por Amazon Prime, Simone Simmons, amiga personal de Diana, contó que William y Harry estaban viendo el programa “The Monarchy Debate” cuando el presentador preguntó al público si creían que Camilla llegaría a ser reina.

El príncipe Harry se extrañó mucho de la pregunta. Inmediatamente interrogó a su hermano: “¿Quién es Camila?”. El hecho de que pudiera llegar ser reina le intrigó demasiado.

Diana le contó lo que ocurría a su hijo mayor, pero consideró que el príncipe Harry no lo comprendería y podría herir sus sentimientos,

William envuelto en un abismo

A pesar de ser solo un niño, William se vio ante un abismo. Debía hacerle saber al príncipe Harry el drama que estaba viviendo su propia madre.

Para el hijo mayor de Lady fue una situación complicada tener que ser él quien le abriera los ojos a su hermano menos sobre la triste realidad que había en su familia. Su padre no amaba a su madre y había en el medio una tercera en la discordia.

William se vio envuelto en un abismo cuando su hermano menor le preguntó que estaba ocurriendo en la familiar real.

Ni el príncipe Harry, ni William han hablado nunca sobre lo que ocurrió luego de que terminara la emisión del documental televisivo. Se desconoce el primogénito se tuvo valor para contarle quién era Camila Parker y porque la relacionaban con la familia real.

El primogénito pudo haber acudido a Diana para que se fuese ella quien le explicase la situación al príncipe Harry. Lo que sí están seguros todos los que conocen al también llamado Duque de Sussex es que nunca olvidará ese amargo día. Fue una revelación tan triste como sorpresiva y lo supo de la peor manera.

