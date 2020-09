Así han cambiado los protagonistas de 'Cobra Kai' a lo largo de los años

Cobra Kai, llegó a Netflix para enganchar a los amantes del karate y la nostalgia. La serie que debutó en YouTube Red en 2018, ha acaparado los primeros lugares de popularidad y es que no sólo continúa la historia de Karate Kid sino que además es una propuesta nueva lleno de drama y acción con sus protagonistas: Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

William Zabka y Ralph Macchio regresan para darle vida a Johnny y Daniel, respectivamente pero ahora más adultos y con una rivalidad reforzada. Mira cómo cambiaron los personajes en estos casi 40 años.

Cobra Kai - biblioteca

William Zabka

Zabka vuelve en el papel de Johnny Lawrence pero ésta vez parece que el público se ha inclinado por él. Y es que lejos de ser el bully de la primera cinta, entendemos más el contexto en el que vivió y el por qué de su personalidad.

William Michael Zabka es un actor, guionista, director y productor estadounidense. En 2004, fue nominado a un premio de la Academia por co-escribir y producir el cortometraje Most. Desde 2008 está casado con su esposa Stacie.

El papel más destacado como actor de Zabka fue en The Karate Kid (1984). No tenía experiencia previa en artes marciales pero su participación lo inspiró a aprender Tang Soo Do y luego obtuvo un cinturón verde de segundo grado.

Algunos de sus proyectos en la década de los 80 fueron las películas de comedia Just One of the Guys (1985) y Back to School (1986). Aunque también participó en la serie de televisión CBS The Equalizer. Durante las décadas de 1990 y 2000, actuó principalmente en películas independientes mientras estudiaba para ser cineasta. Otros de sus proyectos fue la película de culto para televisión Python (2000), donde interpretó al villano y repitió el papel en su secuela de 2002.

Fue en 2017 cuando se anunció que Zabka volvería a interpretar su papel de Johnny Lawrence en Cobra kai, emitida primero por YouTube Red. Actualmente es co-productor ejecutivo de la serie con Ralph Macchio.

Ralph Macchio

Ralph Macchio es un actor estadounidense que se convirtió un ícono de los 80 gracias a su interpretación de Daniel LaRusso en Karate Kid. En realidad, Macchio inició desde niño en comerciales de televisión para productos como Bubble Yum y Dr Pepper.Debutó en 1980 con la película Up the Academy, y su primer papel importante fue interpretar a Jeremy Andretti en la serie de televisión Eight Is Enough.

Otros proyecto de este actor en esa época incluyen Crossroads, My Cousin Vinny y The Outsiders. Aunque interpretó a un estudiante de secundaria, Macchio tenía poco más de veinte años cuando dio vida a Daniel LaRusso. Las secuelas, The Karate Kid Part II y The Karate Kid Part III siguió posicionándolo como un ícono juvenil.

en los 90s participó en películas como Naked in New York, junto a importantes actores como Mary-Louise Parker, Jill Clayburgh, Kathleen Turner y Tony Curtis. Curiosamente, Macchio tuvo una formación artística completa, lo que le dio oportunidad de protagonizar el musical How to Succeed in Business Without Really Trying y recibió críticas positivas. "Me conocían como el 'Dancing Kid', no es que fuera tan bueno. Pero había estado bailando desde los tres años, tomando lecciones en la Escuela de Danza June Claire en Babylon, Long Island ".

El actor no había estado tan activo en pantalla más que en papeles secundarios. Eso fue hasta que en 2017 llegó la oportunidad de volver a ser un "karate kid" en Cobra Kai.

