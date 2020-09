Los premios Oscar exigen estas modificaciones en las películas ¡y desatan la polémica!

A partir de la edición de los premios Oscar en 2024 habrá un cambio importante: los largometrajes que opten por el afamado galardón deben tener una cuota mínima de diversidad racial que cumplir.

Según La Opinión, la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood dio a conocer que la inclusión será un punto decisivo para competir en la categoría a la mejor película, una medida que ha generado un intenso debate desde su publicación.

De acuerdo con la organización, al menos uno de los protagonistas de estas historias debe representar a las minorías, al igual que el 30% del elenco secundario, o bien, que el argumento se centre en alguno de estos grupos o colectivos poco representados.

Asimismo, en el apartado de producción también habrá nuevas regulaciones puesto que el equipo técnico también debe cumplir con ese porcentaje de diversidad, conforme con el mismo medio.

"Creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un cambio esencial y duradero en nuestra industria”, afirmaron los responsables en el comunicado oficial.

A partir de entonces, muchas personas han criticado la medida asegurando que la integración de estos grupos raciales debe ser genuina y no obligatoria, mientras que otros le han dado el visto bueno.

"Esto es una desgracia para los artistas en todos lados…imagínense decirle a Picasso lo que tenía qué hacer con sus malditas pinturas", escribió la actriz Kristie Alley, reseñó People.

