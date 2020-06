Los momentos más dramáticos de las series anime que siempre nos harán llorar

Si algo marcó la infancia de muchos, fue el ver series japonesas de niñas mágicas y mundos fantásticos. Sailor Moon y Sakura Card Captors terminaron por cautivar a muchas que soñaban con convertirse en superheroínas con hermosos trajes.

Hay tantos animes para escoger. Muchos de ellos estuvieron inspirados en cuentos infantiles pero al estilo japonés, lo cual significa una dosis de momentos tan tiernos como semi amargos. ¡Cualquiera que haya visto Candy Candy o Remy sabrá que es imposible no haber derramado una sola lágrima! Incluso Dragon Ball tiene momentos muy tristes.

Aquí te presentamos algunos de los momentos más dramáticos que siempre nos harán llorar.

Candy Candy- La muerte de Anthony

Candy Candy era un drama total con el que disfrutamos llorar tantas veces. Uno de los momentos que más nos marcó fue la muerte de Anthony. Él y Candy estaban dispuestos a pasar el resto de sus vidas juntos hasta que cierto día, cuando se encontraba cabalgando con Candy, su caballo se exalta y él, perdiendo el control sobre el animal, cae. Anthony se golpea la cabeza y muere al instante frente a Candy.

Remy- La muerte de Corazón Alegre

Al igual que Candy Candy, Remy fue uno de los animes de antaño que todas llegamos a ver alguna vez. Sin duda posee una de las historias más tiernas pero también más trágicas, marcando nuestro corazón de muchas formas. Uno de los momentos más dramáticos fue la muerte de Corazón Alegre, el monito tamborilero de Remi y Vitalis, quien decide presentar su acto a pesar de estar enfermo. Corazón Alegre hace su mejor presentación pero al terminar, cae en la nieve y cuando Remy se acerca, se da cuenta de que no respira.

Sandy Bell se va de Escocia- Hola, Sandy Bell

Sandy Bell era una niña muy alegre, dulce y noble. Ella vive con su padre y añora tanto a su mamá que termina floreciendo un jardín completo al que llama "el jardín secreto de mamá". Uno de los momentos más tristes es cuando Sandy Bell se va de Escocia y todos se despiden de ella. Maggie y sus amigos corren tras ella mientras va a abordo del tren, prometiendo que se volverán a ver. Con tan sólo escuchar la música se nos ponen los pelos de punta.

Heidi / La partida

La Tía Dete regresa para llevarse a Heidi a Frankfurt. Heidi se despide de Pedrito y su abuela, quienes se ponen muy tristes. Pedrito, con lágrimas en los ojos, va a la casa del Abuelo para reclamarse por dejarla ir y aunque este también está sufriendo, se escuda en que era "lo mejor para ella".

Heidi

Sailor Moon / La muerte de las Sailor Scout’s

Así como Sailor Moon está lleno de momentos llenos de magia, acción y diversión, también lo está de momentos tristes. ¡Es muy difícil elegir uno! Pero no podemos pasar por alto la muerte de las Sailor Scouts frente a Serena. Ocurre durante la batalla final contra Sailor Galaxia, quien en su búsqueda por conquistar el universo. Escuchar a Serena gritar frente a sus amigas "no me dejen sola" mientras ellas desaparecen es simplemente desgarrador. Nadie lo veía venir.