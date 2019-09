5 razones por las que Sailor Moon demostró ser una serie muy adelantada a su época

View this post on Instagram

Cuanta Perfección 😻❣️Haruka y Michiru 💕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #sailormoon #sailormoonhd #sailormoon90s #sailormooncrystal #sailormooncollection #sailormooncosplay #sailormoonlatino #sailormoonthailand #sailor #sailorsenshi #sailorscouts #prettysoldiersailormoon #bishoujosenshisailormoon #usagi #tuxedomask #anime #animegirl #animelover #kawaii #likeforlikes #loveislove #sailorjupiter #sailorvenus #sailormercury #sailormars