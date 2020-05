Eugenio Derbez revela que ser hijo de Silvia Derbez le cerró muchas puertas

Eugenio Derbez ha sido muy popular por su humor sarcástico y ácido, además de que ha sabido incursionar en la industria del cine como actor, guionista y productor.

Eso sí, las cosas no fueron nada fáciles para él o así lo reveló en una entrevista con su hija Aislinn.

En el reciente episodio del podcast "La magia del caos" de Aislinn, el comediante se sinceró al decir que ser hijo de SIlvia Derbez no le hizo la vida más fácil, al contrario.

"Yo era hijo de SIlvia Derbez, la estrella más grande de las telenovelas en México. En el momento que dije quiero ser actor, los productores me vieron como ahora resulta que el hijo de doña Silvia quiere ser actor. Si yo hubiera sido cualquiera, me habrían dado una oportunidad", dijo Derbez.

LEER MÁS: Eugenio Derbez deja ver lo difícil que ha sido criar 4 hijos de diferentes mamás

Doña Silvia fue una de las actrices mexicanas más reconocidas de la época de oro por su gran presencia escénica. Logró éxito en cine, teatro, radio y televisión, además de que cantaba y bailaba muy bien.

Pero ante todos, el actor creía que la cosa "sería fácil" y le cerraron muchas puertas.

El protagonista de "Hombre al agua" reveló que pasó por muchos tragos amargos cuando estaba buscando trabajo pues nadie lo tomaba en serio. En una ocasión, se acercó a Ernesto Alonso, quien era productor de su mamá en aquel entonces.

"Me acerqué y le dije: Oiga Don Ernesto, quería ver si me podía dar…Él estaba leyendo un libreto y me responde: ajá… allá. Y yo: Gracias. Ni siquiera me volteó a ver…me traumó, porque pensé si él no me puede dar trabajo quién me va a dar, ¡era el productor de mi mamá!".

Derbez estaba estudiando en el Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA) y en una ocasión encontró un montón de fotos suyas en la basura, las cuales había entregado con la esperanza de ser contratado por alguien.

"Otro día me encontré con otro productor, Francisco Burillo, y le dije que me diera la oportunidad para hacer casting porque iba a empezar una novela. Se paró y me dijo ¿ya mejoraste? porque si no no tiene caso….y se siguió"

LEER MÁS: La foto que prueba que Kailani Ochmann rompió con el 'gen Derbez'

Hoy, Eugenio Derbez es una de las figuras más importantes del entretenimiento. Ha trabajado con grandes productores, directores y actores, lo que le dio la oportunidad de darse a conocer en el extranjero.

"En lugar de pedir trabajo, voy a ofrecer. Me junto con Gus Rodriguez, Pepe Sierra y otros y les dije: No tengo dinero pero tenemos ideas padres, ¿le entran? Trabajamos gratis en hacer un libreto de Al Derecho y al Derbez y ahí me cambió la vida"

Ser hijo de una gran actriz no le facilitó nada pero el que las cosas no hayan salido como pensaba, le enseñó a ser perseverante y no dejarse caer.

La actriz falleció hace casi 20 años a causa de cáncer de pulmón, sin embargo, sus películas siguen siendo un tesoro en el cine mexicano.

Te recomendamos en video