El día que Alejandra Guzman hizo llorar a Silvia Pinal

La serie de Silvia Pinal: Frente a ti, dejó ver los momentos más duros en la vida de la "Diva del cine mexicano". No sólo mostró sus tropiezos amorosos o la pérdida de su hija Viridiana sino también la difícil relación que tuvo con sus hijos, especialmente con Alejandra Guzmán.

"La Guzmán" siempre ha sido una intérprete escandalosa y polémica. Pertenecer a una de las familias más importantes del espectáculo le abrió muchas puertas pero también provocó una serie de problemas entre ella y su madre.

Alejandra es fruto de la relación de doña Silvia con el cantante Enrique Guzmán, la cual se vio envuelta en el escándalo debido a rumores de violencia doméstica. En una ocasión, la cantante llegó a expresar que uno de los recuerdos más dolorosos de su vida ha sido ver "los ojitos morados" de su madre, haciendo alusión a que estaba consciente de que su padre la golpeaba.

Para la intérprete de "Reina de Corazones", incursionar en la música no fue nada fácil. A pesar de tener el talento y el apoyo de Enrique Guzmán, faltaba la aprobación de Silvia, quien no quería que otra de sus hijas se involucrara en el medio

De acuerdo con lo retratado en la serie, la relación entre Alejandra y Doña Silvia no era fácil ya que ésta era muy estricta ante la rebeldía de su hija.

La intérprete confesó que en su infancia sufrió de “un poco de soledad" pues al final, siempre estuvo acompañada de su hermano Luis Enrique Guzmán (también hijo de Enrique Guzmán).

La canción recita:

"Y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas, terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Yo aquí abajo extrañando tu presencia. Bye mama, me voy adiós

a seguir mis propias reglas del juego. Mientras quede un sendero por delante caminaré"

"Me dolió el alma. Me la cantó y se me rompió el corazón. No me lo esperaba. Era una canción muy dura. Además con qué representatividad puedes juzgar a alguien como tu mamá. Yo jamás me atreví a juzgar a los míos y nunca entendí por qué ella lo hizo pero lo acepté"