Se contradijo: Westcol dice estar orgulloso de haberse graduado y fue pillado mintiendo

Los creadores de contenido generalmente son blanco de burlas en redes porque varios de ellos no han completado su formación académica. Es bien sabido que las ganancias que generan son bastante generosas, y al ver su vida ‘resuelta’ de cierta manera, no se preocupan por sacar su diploma universitario.

Uno de estos creadores al que se critica constantemente es a Westcol, y también ha sido usado criticado por sus misóginos y machistas comentarios. Por eso se ha ahora su nombre resuena en la farándula más allá de su comunidad de seguidores YouTube y Twitch. A pesar de sus palabras aún se presume que sigue siendo pareja de Aida Victoria Merlano.

Pero ahora, Westcol ha salido con una confesión que sorprendió a sus fanáticos y que ha roto con esa tradición de que los influencers no tienen títulos. Otra infuencer que se sabe, terminó su carrera universitaria fue Pautips. Ella se graduó de la Universidad del Rosario en Negocios Internacionales.

WestCol fue becado y así dejó boquiabierto en redes sociales

Recientemente el streamer fue interrogado por su viaje al Mundial Qatar 2022, acerca de sus experiencias y lo que allí vivió. Incluso se le hizo una pregunta acerca de su carrera profesional: “Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, ¿en qué estudiaría?”.

De una manera burlesca, el creador de contenido respondió a esta pregunta, diciendo que, si fue a la universidad, y que incluso fue becado: “Oye, ¿qué tan seguro estás de que me hubiera dado la oportunidad de estudiar? Estudié, mi ‘brother’, estudié. Yo soy becado por el Gobierno, me pagaron la carrera por mi puntaje en las Icfes. Fui a la universidad y me gradué del Instituto Tecnológico de Antioquia. Soy ingeniero en sistemas y el ‘streamer’ número uno en el país”, dijo, y con una manera muy déspota.

Estas son las declaraciones de WestCol a quien le hizo esta pregunta:

Aun así, varios siguen sin creerle, tras un comentario que se vio en redes sociales por su parte, donde el afirmaba no ser muy amigo de la academia universitaria, pues su comentario fue contundente:

“Si la universidad me la pudiera meter por el culo hace rato lo hubiera hecho”, afirmó el creador de contenido digital.

Los horribles comentarios que Westcol hizo sobre las mujeres

Mientras Villa se encontraba interactuando con sus seguidores en redes sociales, tuvo la necesidad de hacer una ‘broma’ sobre el abuso que el genero femenino debe padecer en Qatar y toda esa región del oriente, y con una comparación machista y abusiva y machista, ofendió a las mujeres colombianas y a las qatarís.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, dijo el hombre en una de sus stories.

“Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: “Por qué no aprenden así, por qué no son como acá”, o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres””, comentó una cibernauta con profunda indignación ante las atroces palabras del joven.

Inmediatamente las redes sociales han ‘despedazado’ a este personaje en redes, y muchos se preguntan como es posible que gente así se vuelva famosa. La ignorancia al decir eso sobrepasa cualquier límite y es demostrar un completo desconocimiento ante una problemática grave. Su ‘edad’ e ‘inmadurez’ no es excusa para estas palabras tan insensibles y grotescas, y si bien el joven emitió unas disculpas publicas, sus palabras solo denotaron la clase de persona que en realidad es. La realidad de las mujeres en Qatar no es burla, ni chiste.

“Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la cag… Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”, manifestó el streamer en señal de disculpa.