“Salió brincona como Alcocer”: critican a Aida Victoria por besarse con influencer

Hace ya algunos días, la creadora de contenido e influencer Aida Victoria Merlano, confesó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, de lo feliz que se encuentra en el proceso de enamoramiento que está viviendo con el ‘gamer’ ‘Westcol’.

Así lo retrató Aida Victoria, donde firmó que el estar enamorada del joven la ha hecho sentir como si estuviera en el colegio una vez más.

“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”, dijo la joven que fue condenada por presuntamente ayudar a su madre a escaparse de la justicia.

Merlano, quien tiene 23 años, aclara que no logra entender como alguien siendo menor que ella le ha despertado sentimientos que no sentía hace un buen tiempo, ya que ‘Westcol’ tiene 21 años, dos años menor que ella.

“Mari… yo no entiendo por qué me dejo intimidar de este niño. Horrible, me sale con unas vainas que yo me quedo mirándolo y le digo que es un niño. Está pequeño para mí, pero como que me siento rara y luego no me importa”, comentó.

Pero en redes no tuvieron misericordia y la atacan por su nueva relación

Las plataformas digitales no vieron con buenos ojos el inicio del romance que en el que se están involucrando los dos jóvenes, que son conocidos por ser muy polémicos, a su vez.

Aunque ambos estén en todo su derecho de enamorarse, hay quienes opinan todo lo contrario, y se han desquitado en contra de Aida Victoria Merlano por demostrar sus afectos públicamente.

“Todo lo que sé de Aida Victoria Merlano y ese beso lo sé en contra de mi voluntad”, “el man ahora engatuso a aida merlano.. su última victoria jajaja.”, “El video con Aida es lo más cringe que he visto esta semana”, “Salió brinconcita la delincuente”, entre muchos más, han sido los comentarios con los que se le han despachado a la influencer.

Ay no, Aida ya da cringe — 𝓥𝓮𝓵𝓲🦋 (@veronicaliceth3) October 15, 2022

La gente que se emocionó por el show de beso de la Aida y El West, estan bien? Que putas con eso ajajajaj — churca🌴 (@Sofia180710) October 15, 2022

Aida Victoria Merlano también se ‘agarró' con unos periodistas recientemente

Aida Victoria Merlano negó los cargos que se le imputaron de enriquecimiento ilícito. Pero apenas Diana Giraldo de Caracol Radio le preguntó por qué seguiría siendo influencer aún con su proceso, Aída explotó y la dejó callada.

Todo comenzó cuando le preguntaron qué seguiría para ella. Explicó que pasarían a segunda instancia y preguntó por el nombre de la periodista. “¿Entonces tú qué pretendes si yo no sigo con mi actividad como influencer? ¿Que me muera de hambre?”

La periodista aludió a que solo era una pregunta que se le hacía. Pero Merlano dijo que esa no era una pregunta, sino un juicio y señalamiento hacia su profesión.

Incluso la comenzó a defender.

“Me dijiste, cómo es posible que sigas con tu profesión como influencer si te acaban de condenar. Me estabas atacando. Si yo no sigo con esto, qué voy a hacer, porque de esto vivo y de esto vive mi familia y te lo voy a aclarar. Resulta que por lo menos ocho miembros de mi familia dependen de mi, entre ellos dos menores de edad y tres señores de tercera edad”.